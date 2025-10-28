Andreas Scheler heuert bei Upo an

Die Katze ist aus dem Sack: Andreas Scheler ist der neue Cheftrainer der Sportfreunde Ursulapoppenricht. Der 48-Jährige und der Nord-Bezirksligist einigten sich auf eine Zusammenarbeit bis mindestens zum Ende der laufenden Spielzeit. Scheler tritt die Nachfolge von Sven Seitz an, der erst vor einigen Tagen von seinen Aufgaben entbunden wurde. Bereits am heutigen Dienstagabend wird der Amberger erstmals das Training bei Upo leiten.

In der hiesigen Fußballszene war der Name Scheler schon seit Tagen mit den Sportfreunden Upo in Verbindung gebracht worden. Am Dienstag nun bestätigt der Verein das „Match“. Scheler und Upo-Sportdirektor Josef Nitzbon kennen sich seit Langem, was sicher keine unwichtige Rolle gespielt hat. Beide freuen sie sich auf die künftige Zusammenarbeit. In Upo steht Scheler Co-Trainer Johannes Hager und Tormann-Trainer Robert Hofmann zur Seite.



Mit Andreas Scheler konnte der aktuell Neunplatzierte der Bezirksliga Nord einen Trainer gewinnen, der sich in der Fußballlandschaft bereits einen Namen gemacht hat. Die SpVgg SV Weiden führte er zur Meisterschaft in der Landesliga Mitte und somit zurück in die Bayernliga. Im Herbst 2023 trat Scheler beim FC Amberg die Nachfolge von Karl-Heinz Wagner an. Die Vilstaler wiederum führte er als Bezirksliga-Meister in die Landesliga. Wenige Spieltage vor Ende der Landesligasaison 2024/25 trennten sich die Wege. Zuletzt trat der 48-Jährige kurzzeitig als Spieler des VfB Rothenstadt in der Kreisliga Nord in Erscheinung.



Nun also die Sportfreunde Upo. Seinen Trainereinstand wird Scheler am kommenden Sonntag geben. Mit dem FC Wernberg wartet hier eine schwere Auswärtsaufgabe. Nach der sportlichen Negativspirale zuletzt soll der Fußballfachmann die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen, quasi die Kohlen aus dem Feuer holen.



Was sagen die Beteiligten zu der künftigen Zusammenarbeit? Dazu mehr in Kürze auf FuPa.