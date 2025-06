Andreas Schatz: „Insgesamt ein Tor weniger kassieren als der Gegner“

Der SV Eggingen hat in der Kreisliga A, Staffel Ost, den 14. Tabellenplatz erreicht, dem TuS Lörrach-Stetten II ist das Gleiche in der Staffel West geglückt. Die beiden Mannschaften tragen nun in Hin- und Rückspiel eine Relegation gegeneinander aus.

Wer in den beiden Spielen letztlich die bessere Punktzahl oder das bessere Torverhältnis holt, bleibt in der Kreisliga A – allerdings nur, wenn entweder der SV 08 Laufenburg in die Verbandsliga aufsteigt oder die SG FC Wehr-Brennet erfolgreiche Aufstiegsspiele zur Landesliga bestreitet. Sollte weder Laufenburg noch Wehr aufsteigen, müssten sowohl Eggingen als auch Stetten II in die Kreisliga B absteigen, unabhängig von der Relegation. Sollten hingegen Laufenburg und Wehr aufsteigen, bleiben Eggingen und Stetten II beide in der Kreisliga A.

Am Samstag, 18 Uhr, tritt der TuS Lörrach-Stetten II zum Relegationshinspiel in Eggingen an. TuS-Trainer Andreas Schatz muss mehrere Spieler ersetzen. „Wir haben Ausfälle in zweistelliger Zahl. Da ist es im Moment noch ein Würfelroulette, wer dabei sein wird.“ Spieler der dritten Mannschaft und der Jugend werden aushelfen. Über den Gegner hat Schatz einige Informationen einholen können. „Eggingen verfügt über zwei sehr gute Offensivspieler.“ Der Trainer ist in der Gesamtbetrachtung optimistisch: „Das Schöne ist: Egal wie es ausgeht, wir haben noch ein Rückspiel zu Hause. Letzten Endes müssen wir insgesamt ein Tor weniger kassieren als der Gegner – und wenn’s am Samstag schiefgeht, haben wir noch das Rückspiel!“