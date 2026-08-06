 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Andreas Reitz erklärt seine Kritik

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Coach des VfL Biedenkopf II sieht es problematisch, wenn eine Mannschaft am 1. Spieltag auf eine Reserve trifft, deren Erste spielfrei ist. Und er macht Lösungsvorschläge +++

von Redaktion · Gestern, 14:04 Uhr · 0 Leser
Andreas Reitz (links) bildet zusammen mit Steven Simmons seit dieser Saison das Trainerduo des VfL Biedenkopf II. © VfL Biedenkopf
Andreas Reitz (links) bildet zusammen mit Steven Simmons seit dieser Saison das Trainerduo des VfL Biedenkopf II. © VfL Biedenkopf

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Andreas Reitz
Andreas Reitz

Marburg-Biedenkopf. Das Duell der Reserven des VfL Biedenkopf und des Gladenbacher SC in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am 1. Spieltag einen klaren Sieger gefunden. Aufsteiger Gladenbach II gewann, mit wenigen Spielern aus dem Stammkader der spielfreien Kreisoberliga-Mannschaft auf dem Platz, mit 5:0. Biedenkopfs neuer Trainer Andreas Reitz nahm dies zum Anlass, kritisch über die Spielplangestaltung des 1. Spieltags nachzudenken.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.