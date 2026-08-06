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Ligabericht
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Andreas Reitz erklärt seine Kritik
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Coach des VfL Biedenkopf II sieht es problematisch, wenn eine Mannschaft am 1. Spieltag auf eine Reserve trifft, deren Erste spielfrei ist. Und er macht Lösungsvorschläge +++
Marburg-Biedenkopf. Das Duell der Reserven des VfL Biedenkopf und des Gladenbacher SC in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am 1. Spieltag einen klaren Sieger gefunden. Aufsteiger Gladenbach II gewann, mit wenigen Spielern aus dem Stammkader der spielfreien Kreisoberliga-Mannschaft auf dem Platz, mit 5:0. Biedenkopfs neuer Trainer Andreas Reitz nahm dies zum Anlass, kritisch über die Spielplangestaltung des 1. Spieltags nachzudenken.