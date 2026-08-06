Andreas Reitz erklärt seine Kritik

Andreas Reitz (links) bildet zusammen mit Steven Simmons seit dieser Saison das Trainerduo des VfL Biedenkopf II. © VfL Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf. Das Duell der Reserven des VfL Biedenkopf und des Gladenbacher SC in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am 1. Spieltag einen klaren Sieger gefunden. Aufsteiger Gladenbach II gewann, mit wenigen Spielern aus dem Stammkader der spielfreien Kreisoberliga-Mannschaft auf dem Platz, mit 5:0. Biedenkopfs neuer Trainer Andreas Reitz nahm dies zum Anlass, kritisch über die Spielplangestaltung des 1. Spieltags nachzudenken.