Andreas Puzicha wird neuer Cheftrainer von Alemannia Aachen II

Mit der Entscheidung für Andreas Puzicha setzt der Verein auf neue Impulse, klare sportliche Vorstellungen und eine langfristige Weiterentwicklung der Zweitvertretung der Alemannia. In den vergangenen Gesprächen überzeugte er dabei die Verantwortlichen sowohl mit seinen fachlichen Ideen und Vorstellungen als auch menschlich auf ganzer Linie.

Die Zweite Mannschaft von Alemannia Aachen schafft Klarheit auf der Trainerposition: Andreas Puzicha übernimmt zur kommenden Saison das Amt des Cheftrainers. Der 40-Jährige übernimmt die Mannschaft ab dem 01.07.2026 und wird künftig die sportliche Verantwortung auf dem Platz der zweiten Mannschaft tragen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Puzicha für unseren sportlichen Weg gewinnen konnten. Er bringt genau die Eigenschaften mit, die wir uns für die zukünftige Ausrichtung der zweiten Mannschaft wünschen. Andreas ist für sein noch junges Alter ein sehr erfahrener Trainer, der es auf der einen Seite gewohnt ist mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln, auf der anderen Seite aber ebenso durch seine langjährige Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga weiß, worauf es im ambitionierten Seniorenfußball ankommt. Er hat bei Kohlscheid über viele Jahre hinweg verdeutlicht, wie man Spieler individuell weiterentwickeln kann und diese in das Gesamtkonzept der Mannschaft passen.“, erklärt Dennis Schäfer (Sportlicher Leiter Alemannia Aachen II).

Andreas Puzicha ist in der Aachener Region kein Unbekannter – Der gebürtige Aachener hat selbst lange die Fußballschuhe geschnürt und spielte in der Bezirks- und Landesliga. Bereits während seiner aktiven Fußballzeit übernahm Puzicha die Verantwortung für die U19 des Kohlscheider BCs. Kurze Zeit später übernahm er eben dort die Rolle die Chef-Trainers der Ersten Mannschaft und führte das Team nachhaltig von der Bezirksliga in die Landesliga, wo die Mannschaft unter seiner Leitung fünf Jahre spielte. Insgesamt blickt Puzicha auf rund 250 Spiele als Cheftrainer zurück, davon allein über 150 Spiele in der Landesliga.

„Gleichzeitig möchte ich die die Gelegenheit nutzen, um dem aktuellen Cheftrainer Dede Sasa ausdrücklich für die geleistete Arbeit zu danken. Dede hat die Mannschaft mit großem Einsatz, hoher Identifikation und viel Leidenschaft aus der Kreisliga D in die Kreisliga B geführt, haben die zweite Meisterschaft in Serie und den Aufstieg in die Kreisliga A erreicht.“ so Dennis Schäfer weiter.

Andreas Puzicha blickt seiner neuen Aufgabe als Cheftrainer der Zweitvertretung von Alemannia Aachen mit großer Vorfreude entgegen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und von gegenseitigem Respekt geprägt. Mir war schnell klar, dass es eine einmalige Chance ist, Teil dieses einmaligen Projekts bei der Alemannia zu werden. Wir wollen das Projekt nachhaltig und seriös weiterentwickeln. Hier ist sehr viel Potential vorhanden, was mich als Trainer natürlich besonders reizt, hiervon Teil zu sein und die Zwote der Alemannia möglichst weit nach oben zu bringen. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und die mir übertragene Chance. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortzuführen.“

Bereits ein Spieltag vor Schluss steht für die Zweitvertretung die Meisterschaft in der Kreisliga B und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A fest. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen derweil schon auf Hochtouren, um auch in der Kreisliga A ganz oben mitspielen zu können.

Christian Martens wird auch in der kommenden Saison als Co-Trainer fungieren. „In seiner ersten Saison am Tivoli hat uns Christian vollends überzeugt. Er ist über die Maße motiviert, zeigt durch fußballerische Fachkenntnis und den Willen jeden einzelnen Spieler besser zu machen.“ freut sich Dennis Schäfer über die Vertragsverlängerung mit Christian Martens.

Dominik Ribeiro wird nach überstandener Verletzung der Mannschaft zur kommenden Saison wieder als Spieler zur Verfügung stehen. „Ribo hat immense Qualitäten auf dem Platz und überzeugt durch seine Erfahrung. Durch eine lange Verletzung stand uns Ribo in der aktuellen Saison leider nicht als Spieler zur Verfügung, umso mehr freuen wir uns auf sein zeitnahes Comeback!“ erklärt Dennis Schäfer.

Die Abteilung bedankt sich bereits heute herzlich bei Dede Sasa und freut sich gleichzeitig auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Andreas Puzicha.

Eine Übersicht der Vertragsverlängerungen aus der aktuellen Mannschaft sowie die Vorstellung externer Neuzugänge folgen zeitnah.