Andreas Kurth wird Teammanager beim TuS Zeven

– Foto: Krauskopf

Er war schon Teammanager des Oberligisten Heeslinger SC und bei der U17 des JFV A/O/Heeslingen sowie auch schon Sportlicher Leiter der Junioren-Leistungsmannschaften des Rotenburger SV und bis zum Ende des vergangenen Jahres Sportredakteur der Zevener Zeitung - kurz gesagt: Der Mann kennt sich im Fußball der Region bestens aus: Andreas Kurth wird nun neben Jens Hinrichs offiziell das Amt des Teammanagers beim Kreisligisten Zeven übernehmen.

"Ich möchte der Mannschaft und dem Staff mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten helfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen", so der auch in der Fan-Szene von Hertha BSC bekannte Kurth, der nach den Schwerpunkten seiner Arbeit gefragt, antwortet: "Den Trainer und meinen Kollegen Jens Hinrichs nach Bedarf unterstützen. Die sportlichen Ziele im Blick behalten und bei erkennbaren Fehlentwicklungen gegensteuern."

Der TuS hatte die vergangene Kreisliga-Saison auf dem 4. Platz abgeschlossen und gastiert am 1. Spieltag der neuen Spielzeit am 6. August beim MTV Hesedorf.