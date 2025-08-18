Andreas Kühnert im Videointerview

Nach dem zweiten Punktspiel-Erfolg in Drennhausen hat sich der FC Jesteburg-Bendestorf am Sonntag, den 17.8.2025, für ein echtes Spitzenspiel „qualifiziert“. Am kommenden Donnerstag wird der große Favorit auf die Meisterschaft in der Bezirksliga 2 in der Peter Brink Arena in Bendestorf erwartet. Dann gastiert der TSV Elstorf, der sich vor der Spielzeit gut verstärkt hat. Nach der Partie bei Eintracht Elbmarsch sprach Olaf Hübner vom YouTube-Kanal „HIER GEBLIEBEN! Kleckerwald & Seeveauen die Dinge mit Andreas Kühner (Trainer FC Jesteburg-Bendestorf).