Beim TB 03 Roding war die Freude über den ersten Saisonsieg riesengroß. – Foto: Florian Würthele

Andreas Klebl: »Das war eine brutale Erleichterung« Die neuformierte Mannschaft des TB 03 Roding hat erstmals gewinnen können – Jetzt kommt Titelanwärter Landshut Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte TB Roding Andreas Klebl

Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt: Josef Fisch und Almir Mujcinovic schossen den TB 03 Roding am Freitag zum 2:0-Auswärtssieg in Bad Abbach. Dieser war gleichbedeutend mit dem ersten Dreier in der Landesliga-Spielzeit 2025/26. Zuvor hatte die komplett neuformierte Mannschaft nur zwei Punkte aus sechs Spielen ergattern können.

Trotz des missratenen Saisonstarts behielt man im Trainerteam und in der Führungsriege Ruhe. „Das haben wir versucht auf die Mannschaft zu übertragen“, berichtet Rodings Coach Andreas Klebl. „Uns war von Vornherein bewusst, dass angesichts des Umbruchs zu einer geringen Wahrscheinlichkeit gleich alles von Beginn an reibungslos funktionieren würde.“ Umso erleichterter war man über das erste Erfolgserlebnis: „Für die Spieler war dieser Sieg eine brutale Erleichterung. Sie haben gemerkt, dass es auch fruchtet, was wir ihnen wöchentlich im Training sagen.“









Schon in den vorangegangenen Partien kratzten die Rodinger am ersten Sieg. „Neben dem Matchglück haben da Kleinigkeiten noch gefehlt.“ Auch beim letzten Auswärtsmatch in Passau (1:5-Niederlage) präsentierten sich Grünig, Almeida Da Silva & Co. besser, als es der Endstand vermuten mag. „Trotz der Niederlage war es wieder ein Lerneffekt. Was man gesehen hat: Wenn man in der Landesliga nicht aktiv verteidigt und nicht die richtige Zuordnung gegen den Ball hat, können Mannschaften das sofort in Tore ummünzen. Andersrum wird es schwierig, wenn man die erspielten Chancen nicht effektiv nutzt“, hat Klebl festgestellt.



20 neue Spieler mussten diesen Sommer am Esper integriert werden. Nahezu der komplette Kader wurde ausgetauscht. Ein Mega-Umbruch! Der 34-jährige A-Lizenzinhaber Andreas Klebl, seit Winter in Amt und Würden, nahm sich der Sache an. Wie läuft der Prozess? „Gleich in den ersten Wochen haben wir feststellen können, dass die Mannschaft vom Sozialverhalten her sehr gut zusammenpasst, weil es charakterlich top Jungs sind. Dies war eine wichtige Voraussetzung. Noch gefehlt hat, dass wir uns konditionell aufs Landesliga-Niveau hieven. Dieser Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen.“ Viele Spieler seien aus unteren Ligen gekommen. Dementsprechend sei zu Beginn die Verletzungsgefahr höher. Auch in puncto Cleverness und Taktik müsse sich das Team nach wie vor ans Landesliga-Niveau gewöhnen. „Da sind wir oft noch zu brav“, sagt Klebl, der sich eine „gewisse Lautstärke und Power“ auf dem Spielfeld wünscht: „Wir pushen und coachen uns gegenseitig noch zu wenig.“



Das Durchschnittsalter der Rodinger Startelf pendelte sich in den letzten Spielen bei knapp unter 24 Jahren ein. „Für die junge Mannschaft ist es Balsam für die Seele, wenn man sich für eine engagierte Leistung belohnt.“ Wovon Klebl überzeugt ist: „Von der Qualität sind wir auf dem Niveau, das wir in der Liga brauchen.“





Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SpVgg Landshut SpV Landshut 16:00 live PUSH