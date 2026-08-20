Andreas Graml hilft dem FC Amberg aus

Der FC Amberg läuft gegenwärtig personell auf dem Krückstock. Besserung ist zumindest mit Blick auf die nächsten zwei Spiele in der Landesliga Mitte nicht in Sicht. Eher im Gegenteil. Deshalb hat man kurzfristig ein altbekanntes Gesicht sozusagen aus dem fußballerischen Ruhestand geholt. Bei den kommenden Auswärtspartien in Bad Kötzting und Ettmannsdorf wird Andreas Graml aushelfen und die Mannschaft unterstützen. Der 37-jährige Verteidiger hatte eigentlich schon länger seine aktive Karriere beendet. Jetzt kehrt der langjährige FCA-Spieler als eine Art Freundschaftsdienst nochmal an den Schanzl zurück.
„Dadurch dass er beim FC Amberg seine Karriere begonnen hat, wäre er am liebsten nie weggegangen, wie er sagt. Für ihn ist es nochmal ein schöner Abschluss, der Mannschaft und dem Verein helfen zu können“, erklärt Ambergs Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Dass Graml vielleicht doch etwas länger mitwirkt als diese zwei Spiele, sei nicht geplant: „Andys Engagement ist begrenzt auf die kurze Zeit. Er hat nach wie vor Probleme mit dem Knie, muss nochmal operiert werden. So fair müssen wir zu ihm sein. Es ist klar kommuniziert, dass das der Abschluss seiner spielenden Karriere ist.“ Graml lief bereits von 2009 bis 2017 für den FCA auf und war auch Teil der Regionalliga-Mannschaft 2015/16. Anschließend kickte er für SpVgg SV Weiden, die DJK Ursensollen und die DJK Gebenbach, bei der er schließlich seine Karriere beendete.
Beim morgigen Auswärtsspiel des FC Amberg gegen den 1. FC Bad Kötzting (Freitag, 19 Uhr) wird Graml noch einmal eine Fußballschuhe schnüren. „Er hat gestern mittrainiert, ist läuferisch und fitnesstechnisch auf der Höhe“, berichtet Reinhardt. Personell gestaltet sich die Lage weiterhin sehr angespannt beim Tabellen-Sechzehnten. Fernando Roesler hat sich in den Urlaub verabschiedet und Frank Wagner ist am Wochenende arbeitsbedingt nicht da. Kapitän Mario Schmien probierte es diese Woche, „für einen Einsatz wird es aber noch nicht reichen“. Immerhin stößt Sturmtank Marco Seifert wieder zum Kader. „Wir sind aktuell nicht so bestückt. Gerade auf der Außenverteidiger-Position sind wir eh schon dünn besetzt. Aktuell bekleidet Jannik Meier, der eigentlich im Mittelfeld spielt, diese Position. Deshalb macht Andy Gramls Engagement Sinn“, so Reinhardt.