Andreas Graml hilft dem FC Amberg aus Aufgrund der angespannten Personalsituation holt der Landesligist seinen langjährigen Ex-Spieler aus dem fußballerischen Ruhestand von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der vom FC Amberg kurzfristig reaktivierte Andreas Graml (Mitte) mit Trainer Erkan Kara (rechts) und dem spielenden Co-Trainer Matthias Graf. – Foto: Reinhardt

Der FC Amberg läuft gegenwärtig personell auf dem Krückstock. Besserung ist zumindest mit Blick auf die nächsten zwei Spiele in der Landesliga Mitte nicht in Sicht. Eher im Gegenteil. Deshalb hat man kurzfristig ein altbekanntes Gesicht sozusagen aus dem fußballerischen Ruhestand geholt. Bei den kommenden Auswärtspartien in Bad Kötzting und Ettmannsdorf wird Andreas Graml aushelfen und die Mannschaft unterstützen. Der 37-jährige Verteidiger hatte eigentlich schon länger seine aktive Karriere beendet. Jetzt kehrt der langjährige FCA-Spieler als eine Art Freundschaftsdienst nochmal an den Schanzl zurück.

„Dadurch dass er beim FC Amberg seine Karriere begonnen hat, wäre er am liebsten nie weggegangen, wie er sagt. Für ihn ist es nochmal ein schöner Abschluss, der Mannschaft und dem Verein helfen zu können“, erklärt Ambergs Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Dass Graml vielleicht doch etwas länger mitwirkt als diese zwei Spiele, sei nicht geplant: „Andys Engagement ist begrenzt auf die kurze Zeit. Er hat nach wie vor Probleme mit dem Knie, muss nochmal operiert werden. So fair müssen wir zu ihm sein. Es ist klar kommuniziert, dass das der Abschluss seiner spielenden Karriere ist.“ Graml lief bereits von 2009 bis 2017 für den FCA auf und war auch Teil der Regionalliga-Mannschaft 2015/16. Anschließend kickte er für SpVgg SV Weiden, die DJK Ursensollen und die DJK Gebenbach, bei der er schließlich seine Karriere beendete.



Beim morgigen Auswärtsspiel des FC Amberg gegen den 1. FC Bad Kötzting (Freitag, 19 Uhr) wird Graml noch einmal eine Fußballschuhe schnüren. „Er hat gestern mittrainiert, ist läuferisch und fitnesstechnisch auf der Höhe“, berichtet Reinhardt. Personell gestaltet sich die Lage weiterhin sehr angespannt beim Tabellen-Sechzehnten. Fernando Roesler hat sich in den Urlaub verabschiedet und Frank Wagner ist am Wochenende arbeitsbedingt nicht da. Kapitän Mario Schmien probierte es diese Woche, „für einen Einsatz wird es aber noch nicht reichen“. Immerhin stößt Sturmtank Marco Seifert wieder zum Kader. „Wir sind aktuell nicht so bestückt. Gerade auf der Außenverteidiger-Position sind wir eh schon dünn besetzt. Aktuell bekleidet Jannik Meier, der eigentlich im Mittelfeld spielt, diese Position. Deshalb macht Andy Gramls Engagement Sinn“, so Reinhardt.





Weiter geht's für die Amberger bereits nächsten Dienstag (25. August). Das Spiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf wäre eigentlich im Stadion am Schanzl ausgetragen worden. Allerdings kam es zu einem Heimrechttausch. „Nächste Woche wird die Tartanbahn im Stadion geteert, weshalb das Heimrecht getauscht wurde“, informiert der Sportliche Leiter des FCA und gibt einen kurzen Einblick in den Renovierungsprozess auf dem Areal am Vils-Ufer: „Die Baustelle im Stadion soll Mitte Oktober abgeschlossen sein, der Kunstrasen soll mit Schulbeginn fertig sein. Dann haben wir zumindest eine gute Trainingsmöglichkeit für die Herbstmonate.“