Andreas Geipl ist neuer Mannschaftskapitän der Himmelblauen

Vor dem Testspiel-Highlight gegen den 1. FC Union Berlin hat Chef-Trainer Benjamin Duda Andreas Geipl als neuen Kapitän der Himmelblauen festgelegt. Der erfahrene 34-jährige Mittelfeldspieler wird bereits zum heutigen Spiel die Kapitänsbinde tragen und die Mannschaft aufs Feld führen.
Chef-Trainer Benjamin Duda begründet seine Wahl wie folgt: „Bevor wir in der Saisonvorbereitung ins Fine-Tuning gehen und uns nun mit stärkeren Gegnern messen, haben wir im Trainerteam die Eindrücke der ersten drei Wochen intensiv ausgewertet. Dabei hat sich sehr schnell ein klares Bild ergeben: Andreas Geipl bringt genau die Führungsqualitäten und soziale Kompetenz mit, die wir uns von unserem Kapitän wünschen. Darüber hinaus hat er in der bisherigen Zeit bei uns gezeigt, dass er zudem eine sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness besitzt, die uns verstärkt und auf der Ankerposition der Sechs stabilisiert. Er trägt unsere Ideen in die Mannschaft, in die Kabine und auf den Platz – deshalb ist die Entscheidung, ihm die Kapitänsbinde zu übertragen, für uns nur folgerichtig.“
Zudem hat die Mannschaft ihren Mannschaftsrat gewählt. Neben Kapitän Andreas Geipl gehören dem die Spieler Dennis Slamar (gleichzeitig stellvertretender Spielführer), Roman Eppendorfer, Jan Löhmannsröben und Tom Baumgart an.
Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die ersten beiden Spieltage der kommenden RegionalligaSaison 2026/2027 fest terminiert. Der Chemnitzer FC bestreitet sein erstes Saison- und Auswärtsspiel der neuen Spielzeit am Samstag, dem 25.07.26, um 14.00 Uhr, bei Hertha BSC II. Am Freitag, dem 31.07.2026, spielen die Himmelblauen ihre erste Heimpartie der Saison gegen den BFC Preussen. Der Anpfiff zu dieser Partie erfolgt um 19.00 Uhr im eins-Stadion – An der Gellertstraße.
Himmelblau und Weiß. Zwei Farben, die seit Generationen untrennbar mit dem Chemnitzer FC verbunden sind. Sie stehen für Tradition, Identifikation und die Leidenschaft einer ganzen Fußballstadt. Genau diese Werte spiegeln sich auch im neuen Heimtrikot für die Saison 2026/27 wider.
Ab Donnerstag, 09.07.2026, 17 Uhr, ist das neue Trikot zur großen Saisoneröffnung gegen den 1. FC Union Berlin im Fanshop am Stadion, am Fanshop-Stand am Eingang Heinrich-SchützStraße sowie im Onlineshop erhältlich. Zudem wird die Mannschaft beim Test-Spielhighlight gegen den 1. FC Union Berlin im neuen Heimtrikot auflaufen.
Seit 1966 in Himmelblau und Weiß Das neue Heimtrikot setzt den Fokus bewusst auf die Vereinsfarben. Himmelblau und Weiß bestimmen das Design und stehen sinnbildlich für die Identität des Chemnitzer FC. Moderne Nadelstreifen-Elemente verleihen dem Trikot eine dynamische Optik, ohne den klassischen Charakter zu verlieren.
Auch viele liebevolle Details finden sich wieder. Das hochwertige 3D-Vereinslogo auf der Brust sorgt für eine edle Optik, während der Nackenspruch mit dem Gründungsdatum „15. Januar 1966“ an die Geschichte des Vereins erinnert. Kontraststreifen an Kragen und Ärmelbund runden das Gesamtbild ab.