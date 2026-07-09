Andreas Geipl ist neuer Mannschaftskapitän der Himmelblauen Der Chemnitzer FC gibt seinen neuen Kapitän, das neue Heimtrikot und die ersten Gegner der Saison bekannt. von PM · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der CFC hat sein neues Heimtrikot vorgestellt. – Foto: Chemnitzer FC

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Vor dem Testspiel-Highlight gegen den 1. FC Union Berlin hat Chef-Trainer Benjamin Duda Andreas Geipl als neuen Kapitän der Himmelblauen festgelegt. Der erfahrene 34-jährige Mittelfeldspieler wird bereits zum heutigen Spiel die Kapitänsbinde tragen und die Mannschaft aufs Feld führen.

Chef-Trainer Benjamin Duda begründet seine Wahl wie folgt: „Bevor wir in der Saisonvorbereitung ins Fine-Tuning gehen und uns nun mit stärkeren Gegnern messen, haben wir im Trainerteam die Eindrücke der ersten drei Wochen intensiv ausgewertet. Dabei hat sich sehr schnell ein klares Bild ergeben: Andreas Geipl bringt genau die Führungsqualitäten und soziale Kompetenz mit, die wir uns von unserem Kapitän wünschen. Darüber hinaus hat er in der bisherigen Zeit bei uns gezeigt, dass er zudem eine sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness besitzt, die uns verstärkt und auf der Ankerposition der Sechs stabilisiert. Er trägt unsere Ideen in die Mannschaft, in die Kabine und auf den Platz – deshalb ist die Entscheidung, ihm die Kapitänsbinde zu übertragen, für uns nur folgerichtig.“ Zudem hat die Mannschaft ihren Mannschaftsrat gewählt. Neben Kapitän Andreas Geipl gehören dem die Spieler Dennis Slamar (gleichzeitig stellvertretender Spielführer), Roman Eppendorfer, Jan Löhmannsröben und Tom Baumgart an.

Spieltag 1 und 2 der Regionalliga-Saison 2026/2027 fest terminiert Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die ersten beiden Spieltage der kommenden RegionalligaSaison 2026/2027 fest terminiert. Der Chemnitzer FC bestreitet sein erstes Saison- und Auswärtsspiel der neuen Spielzeit am Samstag, dem 25.07.26, um 14.00 Uhr, bei Hertha BSC II. Am Freitag, dem 31.07.2026, spielen die Himmelblauen ihre erste Heimpartie der Saison gegen den BFC Preussen. Der Anpfiff zu dieser Partie erfolgt um 19.00 Uhr im eins-Stadion – An der Gellertstraße. Himmelblau und Weiß seit 1966 – Der Chemnitzer FC präsentiert sein neues Heimtrikot Himmelblau und Weiß. Zwei Farben, die seit Generationen untrennbar mit dem Chemnitzer FC verbunden sind. Sie stehen für Tradition, Identifikation und die Leidenschaft einer ganzen Fußballstadt. Genau diese Werte spiegeln sich auch im neuen Heimtrikot für die Saison 2026/27 wider.