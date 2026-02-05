Andreas Cornelsen verrät, warum der HafenCity FC ein Traum ist

Andreas Cornelsen hat mit HafenCity FC viel vor. – Foto: Verein

Als Aufsteiger spielt HafenCity FC in der Kreisliga Hamburg eine gute Rolle - und mit Andreas Cornelsen gibt es in der Winterpause einen neuen Cheftrainer. Der ehemalige Coach des TSC Wellingsbüttel hat der FuPa-Redaktion verraten, was er mit seinem neuen Klub plant.

Mittelfristig richtet Cornelsen den Blick bereits nach oben. Ziel sei es, das Team widerstandsfähiger zu machen und die Grundlagen für höhere Aufgaben wie die Bezirksliga zu legen. Trotz des Abgangs von Top-Torjäger Jonah Engels bleibt der Trainer optimistisch und verweist auf laufende Gespräche mit erfahrenen Spielern. Seine eigene Handschrift beschreibt Cornelsen als leidenschaftlich und akribisch: intensive Spielvorbereitung, viele Spielformen im Training, partnerschaftliche Kommunikation - kombiniert mit klaren Ansagen. Genau diese Mischung soll den HafenCity FC in der Rückrunde weiter voranbringen. Was City-Coach Cornelsen alles erzählt hat, lest ihr nachfolgend.

Der Nachfolger von Sven Schneppel (als Co-Trainer in die Landesliga zu Eintracht Norderstedt II gewechselt) zeigt sich begeistert vom Projekt HafenCity FC und spricht von einem besonderen Spirit, einer spürbaren Aufbruchsstimmung und der Chance, in Hamburgs Hot-Spot etwas nachhaltig aufzubauen. Kurzfristig will Cornelsen die starke Hinrunde mit Platz sechs bestätigen, den Kader gezielt verbreitern und die Mannschaft taktisch flexibler machen.

... den Kontakt zum Verein und die Entscheidung zugunsten des HafenCity FC: "Also, der Kontakt ist tatsächlich über Andreas Herz entstanden, der ja mit der Suche nach der Nachfolge von Sven Schneppel betraut war. Als ich dann mehr über das Projekt HafenCity erfahren habe, war ich sofort Feuer und Flamme. Hier ist noch nicht alles eingefahren, der Verein hat diesen besonderen Spirit, dieser Hot-Spot-Standort in Hamburg, diese Aufbruchsstimmung – das hat mich total gereizt. Ich will hier mit anpacken und etwas aufbauen!"

... die mittelfristige Zielsetzung: "Kurzfristig geht es natürlich darum, die starke Hinrunde mit dem 6. Platz zu bestätigen. Wir haben schon eine richtig gute Basis an verlässlichen Spielern, die müssen wir jetzt noch ein bisschen breiter aufstellen – allein um bei möglichen Verletzungsausfällen gute Alternativen parat zu haben. Die Rückrunde nutzen wir, um uns taktisch noch flexibler aufzustellen. Das ist ein wichtiger Schritt, um mittelfristig auch höhere Ziele wie die Bezirksliga ins Visier nehmen zu können. Die Grundlagen stimmen, jetzt geht's darum, das Team noch widerstandsfähiger zu machen."

... den Abgang von Stürmer Jonah Engels: "Natürlich schmerzt der Verlust unseres Top-Torjägers Jonah Engels sehr – solche Qualität fehlt immer. Aber wir sind bereits in konkreten Gesprächen mit einem erfahrenen Oberliga-Spieler, der mit über 120 Einsätzen in dieser Liga genau diese Lücke schließen könnte. Das ist ein Typ im besten Fußballalter, mehr können wir dazu aber erst nächste Woche sagen."

Ein Traum für jeden Trainer

... die Standortattraktivität: "Wir bekommen aktuell viele Anfragen von Spielern, die aus Studien- oder Berufsgründen nach Hamburg ziehen – das gibt dem Kaderaufbau eine ganz eigene Dynamik. Als jemand, der lange in Schleswig-Holstein und im Hamburger Umland gearbeitet hat, wo man oft froh ist, überhaupt Spieler zu bekommen, ist das hier natürlich eine richtig komfortable Situation. Für viele Kollegen aus der Region wäre das ein Traum!"

... seine Trainerphilosophie: "Ehrlich gesagt, mich selbst zu beschreiben fällt mir schwer – ich bin eher der Typ, der seine Arbeit sprechen lässt. Aber eins ist sicher: Ich lebe für Fußball. Ich gucke bestimmt 200 Spiele im Jahr, weil ich einfach nicht genug kriegen kann von diesem Sport. Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz – da gibt's kein 'mit einem Auge woanders hinschielen'. Ich tauche komplett in die Liga ein, besuche jede Menge Gegnerspiele, um jedes Detail mitzunehmen. Diese kleinen Prozentpunkte an Mehrwissen können am Ende den Unterschied machen. Auf dem Platz setze ich viel auf Spielformen – das bringt Abwechslung, macht den Jungs mehr Spaß und fördert das Verständnis. Egal ob Stammkraft oder Ergänzungsspieler: Wer Leidenschaft zeigt und sich reinhängt, bekommt einen Trainer, der partnerschaftlich kommuniziert, aber auch klare Ansagen macht."*

Leon Horn in Doppelfunktion

Auch HafenCity leidet unter der Witterung. So konnte Cornelsen zum Wochenende sein neues Team bislang nur einmal auf dem Platz begrüßen, allerdings verrät der Trainer, dass Leon Horn in Doppelfunktion wichtiger denn je für die Mannschaft ist: "Leon gibt jetzt als Athletiktrainer richtig Gas. Der Junge hat Ahnung und hält die Truppe fit."

Horns Einsatz und die kreativen Maßnahmen von Cornelsen bleiben wichtig, denn in zwei Wochen könnte es nach einer chaotischen Vorbereitung schon wieder um Punkte gehen. Am 20. Februar empfängt HafenCity VSK Blau Weiss Ellas - zumindest nach jetzigem Stand.

