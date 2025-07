Andreas Cabus: "Ich sage nicht nie“

Der Name Andreas Cabus ist im Amateurfußball rund um Osnabrück kein unbekannter. Der heute 60-Jährige hat über die Jahrzehnte bei zahlreichen Vereinen an der Seitenlinie gestanden – unter anderem beim SC Portugues, SuS Vehrte, der SG Ostercappeln, dem SC Epe, dem VfB Schinkel und dem Osnabrücker SC. Zuletzt führte er die SG Hankenberge zurück in die 1. Kreisklasse. Nun gönnt sich Cabus eine Pause – ganz loslassen kann er das Spiel aber noch nicht, wie er im Gespräch verrät.

Herr Cabus, zuletzt waren Sie Trainer und sportlicher Leiter in Hankenberge. Warum geht es dort für Sie nicht weiter?

Nach meinem letzten Spiel für die SG Hankenberge – urlaubsbedingt bereits am vorletzten Spieltag gegen Rothenfelde III – wurde es etwas ruhiger. Der Gewinn der Meisterschaft war ein starker Abschluss und zugleich eine direkte Korrektur des letztjährigen Abstiegs. Für mich war das ein passender Moment, einmal abzuschalten. Nach all den Jahren im Traineramt, vorrangig an Wochenenden, war mir wichtig, mehr zeitliche Freiheit für meine Familie zu haben. Die Rolle des sportlichen Leiters in Hankenberge hat faktisch nicht stattgefunden. Die 1. Mannschaft ist mit einem kompetenten Team an Funktionären sehr gut aufgestellt. Diese leisten hervorragende Arbeit, sodass ich mich bewusst zurückgenommen habe.