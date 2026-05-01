Andreas Budell bleibt Trainer der U23 des FC Deisenhofen

Der Coach verlängert seinen Vertrag beim FCD. Beim Gegner SV Waldeck-Obermenzing trennt man sich hingegen vom erfolgreichen Trainer.

Es könnte ein ganz entspanntes Bezirksligaspiel werden an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr) zwischen dem Fünften SV Waldeck-Obermenzing und dem Neunten, der U23 des FC Deisenhofen. Für beide Teams ist rechnerisch in Sachen Auf- und Abstieg nichts mehr möglich. Eine gewisse Brisanz steckt allerdings trotzdem in der Partie, denn in dieser Woche wurde bekannt, dass die Waldecker nicht mit Stefan Gutsmiedl verlängern werden, der seit 2018 beim Verein ist und aus dem Kreisliga-Abstiegskandidaten ein Top-5-Team in der Bezirksliga gemacht hat.

Andreas Budell betrachtet die Personalie des Gegners mit Unverständnis: „Ich kann das nullkommanull nachvollziehen. Sie spielen gefühlt die beste Saison, seitdem Stefan da ist. Sie sind vor dieser Saison aus der Nord- in die Südgruppe herübergewechselt, da muss man sich auch erst mal zurechtfinden“, sagt der Deisenhofner Trainer, der Gutsmiedl kennt und schätzt: „Ich hatte zu ihm immer ein sehr gutes Verhältnis, und ich glaube, er wird bald etwas Neues finden.“

Wie die Waldecker Mannschaft reagiert, lasse sich schwer einschätzen, so Budell: „Kann sein, dass sie sagen, es geht um nichts mehr oder, dass sie ihm noch drei Siege bescheren wollen.“

Bei der U23 des FCD ändert sich auf der Trainerposition nichts: „Ich mache weiter, das haben wir schon vor längerer Zeit besprochen. Es macht Spaß und es ist, glaube ich, für beide Seiten sinnvoll“, sagt Budell. „Die Ergebnisse sind meistens okay, die Spielphilosophie passt.“

Auch das Heranführen junger Spieler ans Bayernliga-Team gelang in dieser Saison ausgezeichnet, wie die Beispiele Weber, Perneker, Herrmann, Gandl, Freitag oder Vollmer zeigen. „Es ist toll anzusehen, wie sich die Spieler entwickeln“, so Budell. Für die restlichen Spiele sieht der Coach „drei Bälle, mit denen wir jonglieren: Unseren Spielern, die bisher wenig Spielpraxis hatten, Einsatzzeiten zu geben, die Dritte Mannschaft in der Kreisliga zu unterstützen und schon den einen oder anderen aus der U19 einzubauen.“ (um)