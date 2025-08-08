Andreas Baxewanoglou ist neuer WSV-Marketingleiter

Der Wuppertaler SV hat einen neuen Marketingleiter. Wie der Verein mitteilt, übernimmt Andreas Baxewanoglou mit sofortiger Wirkung das Amt und ist damit für die Bereiche Marketing und Vertrieb beim Traditionsverein zuständig.
„Der 57-jährige gebürtige Wuppertaler ist zweifacher Familienvater und bringt als Betriebswirt langjährige Erfahrung im Vertrieb mit. Er kennt nicht nur die Region Bergisches Land bestens, sondern ist auch dem Fußball seit jeher eng verbunden – zunächst als aktiver Spieler, später als engagierter Trainer und Jugendvorstand“, so der WSV.
Er wolle den eingeschlagenen Weg des WSV mitgehen und aktiv mitzugestalten. „Ich möchte dem Verein zusätzliche Stabilität geben, mein Netzwerk einbringen und den Wuppertaler SV mit voller Überzeugung unterstützen“, sagt Baxewanoglou, der seit dem 1. August tätig ist.