André Petersen verlängert Traineramt beim FC Wörpetal

– Foto: Lennart Blömer

Seit der Gründung des FC Wörpetal vor circa einem Jahr ist André Petersen gemeinsam mit Dennis Bargemann Trainer des Kreisliga-Teams. Nun hat der FC bekannt gegeben, dass Petersen für ein Jahr weiter im Traineramt bleibt.

Anders als sein Trainer-Kollege Dennis Bargemann, der im letzten Jahr einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Wörpetal abgeschlossen hatte, wollte Petersen nach einem Jahr Bilanz ziehen und schauen, wie er den Job als Trainer und seine Familie unter einen Hut bekommen würde. „Ich hatte mich zunächst für einen einjährigen Vertrag entschieden, weil ich schauen wollte, ob es privat auch passt. Es lief aber super mit meinen Kindern und ich habe absolute Rückendeckung von meiner Frau“, erzählt André Petersen.

Darum freut er sich nun, dass die Arbeit mit der Mannschaft und die Zusammenarbeit mit dem FC weitergehen kann. „Die Arbeit macht sehr viel Spaß und es ist ein spannendes Projekt. Wir haben ein super Team, das zusammenpasst und die Offiziellen machen einen guten Job. Auch die Kooperation mit Dennis läuft sehr gut“, so Petersen weiter.