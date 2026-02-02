André Petersen verlängert Traineramt beim FC Wörpetal

Seit der Gründung des FC Wörpetal vor circa einem Jahr ist André Petersen gemeinsam mit Dennis Bargemann Trainer des Kreisliga-Teams. Nun hat der FC bekannt gegeben, dass Petersen für ein Jahr weiter im Traineramt bleibt.
Anders als sein Trainer-Kollege Dennis Bargemann, der im letzten Jahr einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Wörpetal abgeschlossen hatte, wollte Petersen nach einem Jahr Bilanz ziehen und schauen, wie er den Job als Trainer und seine Familie unter einen Hut bekommen würde. „Ich hatte mich zunächst für einen einjährigen Vertrag entschieden, weil ich schauen wollte, ob es privat auch passt. Es lief aber super mit meinen Kindern und ich habe absolute Rückendeckung von meiner Frau“, erzählt André Petersen.
Darum freut er sich nun, dass die Arbeit mit der Mannschaft und die Zusammenarbeit mit dem FC weitergehen kann. „Die Arbeit macht sehr viel Spaß und es ist ein spannendes Projekt. Wir haben ein super Team, das zusammenpasst und die Offiziellen machen einen guten Job. Auch die Kooperation mit Dennis läuft sehr gut“, so Petersen weiter.
Vorstand und Trainer-Kollegen freuen sich über Petersens Verlängerung
Kevin Müller vom Wörpetaler Sportvorstand freut sich auf die gemeinsame Fußball-Zukunft mit Petersen. „Wir sind froh, dass es klappt und André weitermacht. Sportlich läuft es super. Es ist kein einfacher Job, aus drei Vereinen ein Team zu machen, aber beide Trainer machen einen tollen Job“, sagt Müller.
„Ich hätte mich auch gewundert, wenn er aufgehört hätte. André ist einfach durch und durch Fußballer“, meint Petersens Trainer-Kollege Dennis Bargemann. Er freut sich ebenfalls über die Verlängerung und den Fortbestand des Duos. „Wir haben damals extra zu zweit den Posten übernommen, damit auch mal einer von uns nicht dabei sein kann und wir uns die Arbeit aufteilen können. Aber dass einer von uns mal nicht da war, kam sehr selten vor“, sagt er und lacht.