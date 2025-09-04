– Foto: Marcus Cupic

André Nuß mit dem Siegtor – FV Ottersdorf v.s. FC Ottenhöfen 1:0 Verlinkte Inhalte BZL Baden-Baden Ottersdorf Ottenhöfen

Der erste Dreier der Saison ist eingefahren – und das mit einer ordentlichen Portion Kampfgeist. Im zweiten Heimspiel der laufenden Runde gelingt ein hart erarbeiteter 1:0-Erfolg gegen den FC Ottenhöfen. Es war ein Sieg des Willens, bei dem sich die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute in jeden Zweikampf warf und keinen Zentimeter kampflos aufgab.

Offensiv wollte an diesem Tag zwar nicht alles gelingen, viele Aktionen blieben zu ungenau – doch davon ließ sich das Team nicht aus der Ruhe bringen.



Keeper Enzo Imbery avancierte erneut zum Fels in der Brandung: Mit mehreren Glanzparaden hielt er sein Team im Spiel und hatte zudem das Glück des Tüchtigen, als Ottenhöfen nach der Pause einen Elfmeter vergab – der Ball flog über das Tor.

Zur Pause stand es noch torlos 0:0, doch in der 80. Minute platzte der Knoten: André Nuß erzielte seinen ersten Ü-40 Treffer – und das gleich als Siegtreffer. Den ruhenden Ball davor hatte Muhammed Kücük präzise in den Strafraum gebracht, wo André goldrichtig stand und zum umjubelten 1:0 einnetzte.