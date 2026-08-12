André Nückel tippt Oberliga-Start: Solingen feiert, Meerbusch ärgert

André Nückel, Leiter von FuPa, tippt den 1. Oberliga-Spieltag.

Zum Start der Oberliga Niederrhein tippt André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, den 1. Spieltag. Er glaubt an ein Unentschieden zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem TSV Meerbusch, an Siege der Sportfreunde Baumberg und der 1. Spvg Solingen-Wald 03 sowie an das Ende der Negativserie des 1. FC Monheim beim FC Büderich.

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TSV Meerbusch kann Fortuna ärgern

Die Fortuna Düsseldorf II zählt zu den Aufstiegsfavoriten in der Oberliga Niederrhein. Jeder freut sich auf das Auswärtsspiel, natürlich auch der TSV Meerbusch. Meerbusch hat im Pokal Selbstvertrauen getankt und kann die Rolle des Underdogs dankend annehmen. Das Eröffnungsspiel der Oberliga endet mit einem 2:2, Meerbusch kann den Titelanwärter im ersten Spiel ärgern. Tipp: 1:1

________________ ETB gewinnt in Scherpenberg

Der SV Scherpenberg geht in sein erstes Oberliga-Spiel natürlich voller Vorfreude. Da dürfte auch das Pokalaus beim FC Kosova Düsseldorf keinen negativen Einfluss haben. Dennoch: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Aufgabe souverän erledigt, sich gut verstärkt und ist seit Jahren ein Leistungsträger dieser Liga. Die Routine sorgt für den Auftaktsieg. Tipp: 0:2

________________ Dingden kommt zu früh für Jüchen

Der VfL Jüchen-Garzweiler hat im Pokal die Anfangsphase gegen den 1. FC Monheim komplett verschlafen und in der Folge mit 2:4 verloren. Die Anfahrt zu Blau-Weiß Dingden ist direkt die weiteste zum Start, zumal fraglich ist, ob Trainer Daniel Klinger nach seiner Operation an der Achillessehne wie gewohnt an der Seitenlinie unterstützen kann . Vor diesem Duell spricht auch nach der Feuertaufe beim VfB Homberg (1:0) einfach mehr für Blau-Weiß Dingden. Tipp: 3:1 ________________ Baumberg startet gut

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Sonsbeck SV Sonsbeck 16:00 live PUSH

Die Sportfreunde Baumberg gehen mit einem guten Gefühl in die Saison und haben eine starke Vorbereitung gespielt. Laut Trainer-Umfrage sind die Monheimer auch ein Kandidat für die „Überraschung der Saison“, deshalb ist es natürlich wichtig, im ersten Heimspiel einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Gegner SV Sonsbeck ist meistens unangenehm und muss eventuell die gesamte Saison auf Top-Stürmer Klaus Keisers verzichten. Warum aber das Pendel zugunsten von Baumberg ausschlägt, liegt am kommenden Mittwoch: Dann trifft der SVS im Niederrheinpokal auf Rot-Weiss Essen. Ein Traumlos, das eventuell schon in den Köpfen herumschwirrt. Tipp: 2:0 ________________ KFC wiederholt Pokalleistung

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 16:00 live PUSH

Die Holzheimer SG geht als großer Underdog in die Saison, immerhin hat sich der Kader nahezu komplett verändert. Der Umbruch war groß und die Mannschaft braucht sicherlich noch ein wenig Zeit, wie beim Pokalaus im Derby beim SC Kapellen-Erft (2:4 n.V.) deutlich wurde. Der KFC Uerdingen ist laut FuPa-Umfrage Top-Favorit, hat sein A-Niveau natürlich auch noch nicht erreicht. Im Niederrheinpokal gelang ein glanzloser 3:0-Erfolg beim A-Ligisten SV Rosellen, diesen wird Uerdingen bei der HSG wiederholen. Tipp: 0:3 ________________ Ratingen jubelt im Schwalbennest

Nach der verpassten Meisterschaft hat sich Ratingen 04/19 gefangen, verstärkt und startet jetzt erneut durch. Die Vorbereitung war gut, der Pokalauftritt beim VfL Rhede (5:0) ebenfalls. Warum ich im ersten Spiel knapp auf die Elf von Damian Apfeld setze, ist leicht begründet: So ein Pokalaus, wie es die SpVg Schonnebeck beim Wuppertaler SV erlebt hat, kann hart sein. 3:0 geführt, in Überzahl gespielt und dann noch im Elfmeterschießen verloren. Die Essener werden wieder eine gute Rolle spielen, verlieren den Auftakt jedoch knapp. Tipp: 1:2 ________________ WSV kann wieder ausgleichen

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15:00 PUSH

Auf der anderen Seite müsste ich natürlich nun argumentieren, dass der Wuppertaler SV sein Auswärtsspiel beim Regionalliga-Mitabsteiger SSVg Velbert gewinnt. Doch die Vorbereitung des WSV war nicht gut, angesichts des gewaltigen Umbruchs ist das aber auch kein absoluter Beinbruch. Dennoch fährt die Truppe von Tim Schneider mit Rückenwind zur stark einzuschätzenden SSVg Velbert und wird sich diesmal einen Punkt erkämpfen. Tipp: 1:1 ________________ Solingen holt ersten Oberliga-Sieg

Der SC St. Tönis hat in der Vorbereitung überzeugt und wird auch in der Oberliga wieder eine tolle Rolle spielen. Daran habe ich keine Zweifel. Jedoch glaube ich aus zwei Gründen, dass der Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 sein erstes Spiel in der Oberliga Niederrhein gewinnen wird: Wenn für Sonsbeck das Duell mit Essen besonders ist, dann ist das DFB-Pokalspiel des SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt am Freitag, 21. August, erst recht. Es wird das Spiel des Lebens werden, das niemand verpassen möchte. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass im ein oder anderen Kopf die Handbremse durchaus angezogen ist. Zudem gehört Solingen 03 für mich zu den Titelfavoriten. Die Mannschaft hat sich überragend verstärkt, ist gefestigt und wird als Neuling direkt oben angreifen können. Tipp: 0:2 ________________ Monheim kann Negativserie beenden

Da ich einige Jahre in Büderich gelebt habe, schätze ich den FCB immer etwas höher ein - so viel Verbundenheit darf sein. Und im direkten Duell mit dem 1. FC Monheim ist der FC Büderich zuletzt immer überlegen gewesen, schließlich hat die Elf von Sebastian Siebenbach alle vier Oberliga-Duelle zwischen beiden Klubs gewonnen, zuletzt 4:1 und 3:1. Monheim hat in Jüchen aber direkt den Härtetest bestanden und hat anders als Büderich gezielt am Kader arbeiten können, während die Veränderungen beim FCB deutlich größer ausgefallen sind. Verlieren wird der FCM diesmal nicht, einen Punkt behält der Gastgeber vor den eigenen Zuschauern aber trotzdem.

Tipp: 2:2

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II

Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20