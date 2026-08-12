 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

André Nückel tippt Oberliga-Start: Solingen feiert, Meerbusch ärgert

Oberliga Niederrhein: FuPa-Leiter André Nückel glaubt an einen Punkt für den TSV Meerbusch bei Fortuna Düsseldorf II, an einen Sieg der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und an Siege der Sportfreunde Baumberg und des KFC Uerdingen.

von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
André Nückel, Leiter von FuPa, tippt den 1. Oberliga-Spieltag.
André Nückel, Leiter von FuPa, tippt den 1. Oberliga-Spieltag.

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Zum Start der Oberliga Niederrhein tippt André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, den 1. Spieltag. Er glaubt an ein Unentschieden zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem TSV Meerbusch, an Siege der Sportfreunde Baumberg und der 1. Spvg Solingen-Wald 03 sowie an das Ende der Negativserie des 1. FC Monheim beim FC Büderich.

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TSV Meerbusch kann Fortuna ärgern

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30
Die Fortuna Düsseldorf II zählt zu den Aufstiegsfavoriten in der Oberliga Niederrhein. Jeder freut sich auf das Auswärtsspiel, natürlich auch der TSV Meerbusch. Meerbusch hat im Pokal Selbstvertrauen getankt und kann die Rolle des Underdogs dankend annehmen. Das Eröffnungsspiel der Oberliga endet mit einem 2:2, Meerbusch kann den Titelanwärter im ersten Spiel ärgern.

Tipp: 1:1

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ETB gewinnt in Scherpenberg

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
19:30live
Der SV Scherpenberg geht in sein erstes Oberliga-Spiel natürlich voller Vorfreude. Da dürfte auch das Pokalaus beim FC Kosova Düsseldorf keinen negativen Einfluss haben. Dennoch: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Aufgabe souverän erledigt, sich gut verstärkt und ist seit Jahren ein Leistungsträger dieser Liga. Die Routine sorgt für den Auftaktsieg.

Tipp: 0:2

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Dingden kommt zu früh für Jüchen

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live
Der VfL Jüchen-Garzweiler hat im Pokal die Anfangsphase gegen den 1. FC Monheim komplett verschlafen und in der Folge mit 2:4 verloren. Die Anfahrt zu Blau-Weiß Dingden ist direkt die weiteste zum Start, zumal fraglich ist, ob Trainer Daniel Klinger nach seiner Operation an der Achillessehne wie gewohnt an der Seitenlinie unterstützen kann. Vor diesem Duell spricht auch nach der Feuertaufe beim VfB Homberg (1:0) einfach mehr für Blau-Weiß Dingden.

Tipp: 3:1

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Baumberg startet gut

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live
Die Sportfreunde Baumberg gehen mit einem guten Gefühl in die Saison und haben eine starke Vorbereitung gespielt. Laut Trainer-Umfrage sind die Monheimer auch ein Kandidat für die „Überraschung der Saison“, deshalb ist es natürlich wichtig, im ersten Heimspiel einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Gegner SV Sonsbeck ist meistens unangenehm und muss eventuell die gesamte Saison auf Top-Stürmer Klaus Keisers verzichten. Warum aber das Pendel zugunsten von Baumberg ausschlägt, liegt am kommenden Mittwoch: Dann trifft der SVS im Niederrheinpokal auf Rot-Weiss Essen. Ein Traumlos, das eventuell schon in den Köpfen herumschwirrt.

Tipp: 2:0

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KFC wiederholt Pokalleistung

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live
Die Holzheimer SG geht als großer Underdog in die Saison, immerhin hat sich der Kader nahezu komplett verändert. Der Umbruch war groß und die Mannschaft braucht sicherlich noch ein wenig Zeit, wie beim Pokalaus im Derby beim SC Kapellen-Erft (2:4 n.V.) deutlich wurde. Der KFC Uerdingen ist laut FuPa-Umfrage Top-Favorit, hat sein A-Niveau natürlich auch noch nicht erreicht. Im Niederrheinpokal gelang ein glanzloser 3:0-Erfolg beim A-Ligisten SV Rosellen, diesen wird Uerdingen bei der HSG wiederholen.

Tipp: 0:3

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Ratingen jubelt im Schwalbennest

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00
Nach der verpassten Meisterschaft hat sich Ratingen 04/19 gefangen, verstärkt und startet jetzt erneut durch. Die Vorbereitung war gut, der Pokalauftritt beim VfL Rhede (5:0) ebenfalls. Warum ich im ersten Spiel knapp auf die Elf von Damian Apfeld setze, ist leicht begründet: So ein Pokalaus, wie es die SpVg Schonnebeck beim Wuppertaler SV erlebt hat, kann hart sein. 3:0 geführt, in Überzahl gespielt und dann noch im Elfmeterschießen verloren. Die Essener werden wieder eine gute Rolle spielen, verlieren den Auftakt jedoch knapp.

Tipp: 1:2

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WSV kann wieder ausgleichen

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
15:00
Auf der anderen Seite müsste ich natürlich nun argumentieren, dass der Wuppertaler SV sein Auswärtsspiel beim Regionalliga-Mitabsteiger SSVg Velbert gewinnt. Doch die Vorbereitung des WSV war nicht gut, angesichts des gewaltigen Umbruchs ist das aber auch kein absoluter Beinbruch. Dennoch fährt die Truppe von Tim Schneider mit Rückenwind zur stark einzuschätzenden SSVg Velbert und wird sich diesmal einen Punkt erkämpfen.

Tipp: 1:1

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Solingen holt ersten Oberliga-Sieg

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live
Der SC St. Tönis hat in der Vorbereitung überzeugt und wird auch in der Oberliga wieder eine tolle Rolle spielen. Daran habe ich keine Zweifel. Jedoch glaube ich aus zwei Gründen, dass der Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 sein erstes Spiel in der Oberliga Niederrhein gewinnen wird: Wenn für Sonsbeck das Duell mit Essen besonders ist, dann ist das DFB-Pokalspiel des SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt am Freitag, 21. August, erst recht. Es wird das Spiel des Lebens werden, das niemand verpassen möchte. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass im ein oder anderen Kopf die Handbremse durchaus angezogen ist. Zudem gehört Solingen 03 für mich zu den Titelfavoriten. Die Mannschaft hat sich überragend verstärkt, ist gefestigt und wird als Neuling direkt oben angreifen können.

Tipp: 0:2

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Monheim kann Negativserie beenden

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live
Da ich einige Jahre in Büderich gelebt habe, schätze ich den FCB immer etwas höher ein - so viel Verbundenheit darf sein. Und im direkten Duell mit dem 1. FC Monheim ist der FC Büderich zuletzt immer überlegen gewesen, schließlich hat die Elf von Sebastian Siebenbach alle vier Oberliga-Duelle zwischen beiden Klubs gewonnen, zuletzt 4:1 und 3:1. Monheim hat in Jüchen aber direkt den Härtetest bestanden und hat anders als Büderich gezielt am Kader arbeiten können, während die Veränderungen beim FCB deutlich größer ausgefallen sind. Verlieren wird der FCM diesmal nicht, einen Punkt behält der Gastgeber vor den eigenen Zuschauern aber trotzdem.

Tipp: 2:2

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20