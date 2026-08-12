André Nückel tippt Oberliga-Start: Solingen feiert, Meerbusch ärgert

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TSV Meerbusch kann Fortuna ärgern
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Die Fortuna Düsseldorf II
zählt zu den Aufstiegsfavoriten in der Oberliga Niederrhein
. Jeder freut sich auf das Auswärtsspiel, natürlich auch der TSV Meerbusch
. Meerbusch hat im Pokal Selbstvertrauen getankt und kann die Rolle des Underdogs dankend annehmen. Das Eröffnungsspiel der Oberliga endet mit einem 2:2, Meerbusch kann den Titelanwärter im ersten Spiel ärgern.
Tipp: 1:1
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ETB gewinnt in Scherpenberg
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Der SV Scherpenberg
geht in sein erstes Oberliga-Spiel natürlich voller Vorfreude. Da dürfte auch das Pokalaus beim FC Kosova Düsseldorf
keinen negativen Einfluss haben. Dennoch: Der ETB Schwarz-Weiß Essen
hat seine Aufgabe souverän erledigt, sich gut verstärkt und ist seit Jahren ein Leistungsträger dieser Liga. Die Routine sorgt für den Auftaktsieg.
Tipp: 0:2
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Dingden kommt zu früh für Jüchen
Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
Die Sportfreunde Baumberg
gehen mit einem guten Gefühl in die Saison und haben eine starke Vorbereitung gespielt. Laut Trainer-Umfrage sind die Monheimer auch ein Kandidat für die „Überraschung der Saison“, deshalb ist es natürlich wichtig, im ersten Heimspiel einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Gegner SV Sonsbeck
ist meistens unangenehm und muss eventuell die gesamte Saison auf Top-Stürmer Klaus Keisers
verzichten. Warum aber das Pendel zugunsten von Baumberg ausschlägt, liegt am kommenden Mittwoch: Dann trifft der SVS im Niederrheinpokal auf Rot-Weiss Essen
. Ein Traumlos, das eventuell schon in den Köpfen herumschwirrt.
Tipp: 2:0
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KFC wiederholt Pokalleistung
Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
Die Holzheimer SG
geht als großer Underdog in die Saison, immerhin hat sich der Kader nahezu komplett verändert. Der Umbruch war groß und die Mannschaft braucht sicherlich noch ein wenig Zeit, wie beim Pokalaus im Derby beim SC Kapellen-Erft
(2:4 n.V.) deutlich wurde. Der KFC Uerdingen
ist laut FuPa
-Umfrage Top-Favorit, hat sein A-Niveau natürlich auch noch nicht erreicht. Im Niederrheinpokal gelang ein glanzloser 3:0-Erfolg beim A-Ligisten SV Rosellen
, diesen wird Uerdingen bei der HSG wiederholen.
Tipp: 0:3
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Ratingen jubelt im Schwalbennest
So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Nach der verpassten Meisterschaft hat sich Ratingen 04/19
gefangen, verstärkt und startet jetzt erneut durch. Die Vorbereitung war gut, der Pokalauftritt beim VfL Rhede
(5:0) ebenfalls. Warum ich im ersten Spiel knapp auf die Elf von Damian Apfeld
setze, ist leicht begründet: So ein Pokalaus, wie es die SpVg Schonnebeck
beim Wuppertaler SV
erlebt hat, kann hart sein. 3:0 geführt, in Überzahl gespielt und dann noch im Elfmeterschießen verloren. Die Essener werden wieder eine gute Rolle spielen, verlieren den Auftakt jedoch knapp.
Tipp: 1:2
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WSV kann wieder ausgleichen
So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Auf der anderen Seite müsste ich natürlich nun argumentieren, dass der Wuppertaler SV
sein Auswärtsspiel beim Regionalliga-Mitabsteiger SSVg Velbert
gewinnt. Doch die Vorbereitung des WSV war nicht gut, angesichts des gewaltigen Umbruchs ist das aber auch kein absoluter Beinbruch. Dennoch fährt die Truppe von Tim Schneider
mit Rückenwind zur stark einzuschätzenden SSVg Velbert und wird sich diesmal einen Punkt erkämpfen.
Tipp: 1:1
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Solingen holt ersten Oberliga-Sieg
So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Der SC St. Tönis
hat in der Vorbereitung überzeugt und wird auch in der Oberliga wieder eine tolle Rolle spielen. Daran habe ich keine Zweifel. Jedoch glaube ich aus zwei Gründen, dass der Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03
sein erstes Spiel in der Oberliga Niederrhein gewinnen wird: Wenn für Sonsbeck das Duell mit Essen besonders ist, dann ist das DFB
-Pokalspiel des SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt
am Freitag, 21. August, erst recht. Es wird das Spiel des Lebens werden, das niemand verpassen möchte. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass im ein oder anderen Kopf die Handbremse durchaus angezogen ist. Zudem gehört Solingen 03 für mich zu den Titelfavoriten. Die Mannschaft hat sich überragend verstärkt, ist gefestigt und wird als Neuling direkt oben angreifen können.
Tipp: 0:2
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Monheim kann Negativserie beenden
So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Da ich einige Jahre in Büderich gelebt habe, schätze ich den FCB immer etwas höher ein - so viel Verbundenheit darf sein. Und im direkten Duell mit dem 1. FC Monheim ist der FC Büderich zuletzt immer überlegen gewesen, schließlich hat die Elf von Sebastian Siebenbach alle vier Oberliga-Duelle zwischen beiden Klubs gewonnen, zuletzt 4:1 und 3:1. Monheim hat in Jüchen aber direkt den Härtetest bestanden und hat anders als Büderich gezielt am Kader arbeiten können, während die Veränderungen beim FCB deutlich größer ausgefallen sind. Verlieren wird der FCM diesmal nicht, einen Punkt behält der Gastgeber vor den eigenen Zuschauern aber trotzdem.
Tipp: 2:2
Das ist der nächste Spieltag
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20