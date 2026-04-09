🖤❤️ André Misselich unterstützt das Team als Betreuer

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann mit André Misselich eine weitere wichtige Personalie für die Saison 2026/2027 vorstellen. Der 34-Jährige wird das neue Projekt in erster Linie als Betreuer unterstützen, steht darüber hinaus aber auch als Spieler zur Verfügung.

André war viele Jahre als Schiedsrichter und Assistent aktiv. Diese Zeit hat ihm viele Einblicke in den Fußball und in Abläufe auf und neben dem Platz vermittelt. Nach dem Ende dieser Laufbahn möchte er nun in einem neuen Aufgabenbereich mit anpacken und gleichzeitig weitere Erfahrungen sammeln.