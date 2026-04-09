🖤❤️ André Misselich unterstützt das Team als Betreuer

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann mit André Misselich eine weitere wichtige Personalie für die Saison 2026/2027 vorstellen. Der 34-Jährige wird das neue Projekt in erster Linie als Betreuer unterstützen, steht darüber hinaus aber auch als Spieler zur Verfügung.
André war viele Jahre als Schiedsrichter und Assistent aktiv. Diese Zeit hat ihm viele Einblicke in den Fußball und in Abläufe auf und neben dem Platz vermittelt. Nach dem Ende dieser Laufbahn möchte er nun in einem neuen Aufgabenbereich mit anpacken und gleichzeitig weitere Erfahrungen sammeln.
Besonders wichtig ist ihm dabei die persönliche Weiterentwicklung. André möchte perspektivisch auch den Trainerschein in Angriff nehmen und sieht seine neue Rolle bei der Victoria als gute Möglichkeit, dazuzulernen und Teil eines spannenden Neuaufbaus zu sein. Mit seiner Offenheit und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, passt er gut in den Weg des Vereins.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, André Misselich
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