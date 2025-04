André Kuhnt kehrt als Trainer zum FC Hansa Schwanewede zurück

Kuhnt war bereits in der vergangenen Saison an der Seitenlinie der ersten Mannschaft aktiv, ehe er sich der Jugendabteilung des VfB Oldenburg anschloss. Nach einem Jahr kehrt der Fußballfachmann nun zurück an seine alte Wirkungsstätte.

„Der Kontakt zu André ist nie abgerissen, auch in den vergangenen Monaten war er ein gern gesehener Gast im Heidestadion“, erklärt der 1. Vorsitzende Yannick Sachau auf dem Instagram-Kanal des FC. Der Verein freut sich, mit Kuhnt einen erfahrenen Trainer zurückzugewinnen, der gemeinsam mit Schröder das Potenzial der Mannschaft weiter ausschöpfen soll.