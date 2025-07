Andre Küppers gelingt doch noch der Aufstieg

Andre Küppers hat es sogar in der aktuellen Saison noch geschafft, einen Aufstieg als Trainer zu feiern. Nachdem der 42-Jährige den Aufstieg in die Bezirksliga mit dem TSV Kaldenkirchen vor wenigen Wochen knapp verpasst hatte, glückte ihm das Kunststück nun mit den U19-Junioren des SC Union Nettetal, die sich für die Sonderliga qualifizierten.

Mit 3:1 siegte Nettetals ältester Junioren-Jahrgang im Rückspiel gegen den SSV Strümp. Bereits im Hinspiel gab es einen 4:1-Sieg für die Küppers-Elf. Nachdem die Strümper gleich zu Beginn die Möglichkeit auf den Führungstreffer hatten, traf nach einer knappen halben Stunde Harry Killoran (29.) zum erlösenden 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gäste durch Luka Remy (43.) zunächst zum 1:1 ausgleichen. Doch die Antwort der Nettetaler folgte prompt, als Fynn Draaken (45.) mit dem Pausenpfiff den SCU mit 2:1 in die Pause schickte. Nach der Pause machte Phil Salewski (70.) dann alles klar und traf zum 3:1-Endstand.

So., 29.06.2025, 11:00 Uhr

„Die Umstellung innerhalb von keinen 48 Stunden von der einen auf die andere Mannschaft zu wechseln, war nicht ganz so einfach. Die A-Jugend ist jedoch echt gut und hat das am Ende doch einfach gemacht. Die Mannschaft organisiert sich dabei sehr gut selber“, sagte Küppers. Sportlich sei sein Team absolut verdient aufgestiegen, ihm mache die Arbeit mit den Jungs schon viel Spaß: „Wir freuen uns jetzt einfach auf die Sonderliga“, sagte Küppers, der die Mannschaft gemeinsam mit Co-Trainer Benjamin Gutrath vor wenigen Wochen übernommen hatte.

Sportlich gesehen änderte Küppers seit Amtsantritt nur Kleinigkeiten und ließ ansonsten so spielen, wie es die Mannschaft unter Vorgänger Irek Skoll bereits tat. „In drei Wochen etwas neu zu erfinden, ergibt keinen Sinn. Es war wichtig, dass die gewohnten Strukturen beibehalten wurden, um einfach nichts zu gefährden und die Jungs nicht aus gewohnten Mustern herauszuziehen. Wir haben das zu Ende gebracht, was die Vorgänger Nicolas und Irek hier in den letzten zwölf Monaten auf die Beine gestellt haben“, erklärte Küppers den Weg zum Erfolg.