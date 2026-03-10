André Kreuzwieser zum neuen TSG-Präsidenten gewählt

Nach etwas mehr als zwei Stunden der Mitgliederversammlung hatte das Warten ein Ende: Die mit Spannung erwartete Wahl des neuen Ersten Vorsitzenden und Nachfolgers von Jörg Albrecht erfolgte. Albrecht war am 13. November 2025 von seinem Amt zurückgetreten, zuletzt allerdings – nach dem ebenfalls erfolgten Rücktritt des Zweiten Vorsitzenden Christoph Henssler am 9. Februar 2026 – noch einmal interimistisch bis zur Mitgliederversammlung in seiner Funktion eingesprungen.

Insgesamt drei Bewerber hatten für das Amt des Ersten Vorsitzenden kandidiert. Auf Florian Beil (37, Malch bei Wiesloch, Sportmanager) fielen 125 Stimmen. Uwe Heiss (66, Reichartshausen, Diplom-Ingenieur) erhielt das Votum von 122 Mitgliedern.

Die Wahl der Mitglieder fiel auf den 45-jährigen André Kreuzwieser aus Hoffenheim, der die Wahl zum Ersten Vorsitzenden annahm. In einer ersten Stellungnahme sagte der Mitgesellschafter an einem Softwareunternehmen: „Ich freue mich sehr über die Wahl. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen treten werde. In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, dass in unseren Verein wieder Ruhe einkehrt.“

Zweiter Vorsitz: 482 Stimmen für Beil

Im Anschluss an die Wahl des Ersten wurde auch ein neuer Zweiter Vorsitzender gewählt. Hier standen neun Kandidaten zur Wahl, unter anderem erneut Florian Beil und Uwe Heiss. Die Wahl fiel auf Beil. Der neue Zweite Vorsitzende setzte sich in der Stichwahl mit 482 Stimmen gegenüber Sarah Raab (407), Betriebswirtin aus Zuzenhausen, durch. Beide hatten die sieben weiteren Bewerber zuvor im ersten Wahlgang hinter sich gelassen. Beil sagte im Anschluss: „Ich freue mich darauf, dass wir jetzt anpacken können, die TSG in ruhiges Fahrwasser zu bringen.“

Die Wahlen der beiden Vorsitzenden zogen großes Interesse auf sich. Insgesamt 1218 Mitglieder fanden sich am Montagabend in der PreZero Arena ein.

Albrecht: „Allen danken, die sich in unserem Breitensport engagieren“

Pünktlich um 18 Uhr hatte die Veranstaltung begonnen. In seiner Funktion als Versammlungsleiter ergriff der scheidende Erste Vorsitzende Albrecht zu Beginn das Wort. In seiner Eröffnungsrede nahm er unter anderem lobend auf die Leistungen der Profis, der Frauen und der U23 in der 3. Liga Bezug. Albrecht würdigte insbesondere das Team um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sowie Cheftrainer Christian Ilzer und deren „fantastische Saison in der Bundesliga. Mit acht Siegen in Folge zu Hause in unserer PreZero Arena hat die TSG in dieser Saison sogar einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.“

Auch das Ehrenamt im e.V. hob Albrecht hervor, ehe er das Wort an seinen Vorstandskollegen Frank Engelhardt weitergab: „Dieses Engagement findet oft abseits des grellen Scheinwerferlichts statt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen danken, die sich in unserem Breitensport engagieren.“

Frank Engelhardt: „Bin sicher, dass etwas Gutes entstehen wird“

Frank Engelhardt äußerte sich zu den Herausforderungen, mit denen die TSG und damit auch der e.V. zuletzt konfrontiert waren. „Unsere Aufgabe im Vorstand des e.V. ist es, die zurückliegenden Wochen und Monate aufzuarbeiten und daraus die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen.“

Der Zusammenarbeit mit seinen neuen Vorstandskollegen blickte er – noch vor der Wahl und damit unabhängig von deren Ausgang – frohen Mutes entgegen: „Ich bin sicher, dass hieraus etwas Gutes für unsere TSG entstehen wird.“

Ehrenrat skizziert Bewerberprozess

Nach den beiden Vorsitzenden übernahm Marco Engelhardt aus dem Ehrenrat (Vorsitzender) des TSG Hoffenheim e.V., stellvertretend auch für seine Ehrenrat-Kollegen Dieter Koch und Rolf Bender, das Wort und skizzierte unter anderem den Bewerberprozess, den die Kandidaten zur Wahl des Ersten Vorsitzenden durchlaufen hatten. Engelhardt betonte, dass „Ortsnähe, Fachkenntnis, Führungserfahrung, Vereinsarbeit und Vereinskenntnis sowie Netzwerk“ als Kriterien zu erfüllen waren, um als Kandidat infrage zu kommen. Er machte auch Angaben zum Auswahlprozess und bestätigte, dass aus mehr als zehn Bewerbern schlussendlich drei Kandidaten hervorgegangen waren.

Das zweite bei der Mitgliederversammlung im Jahr 2025 neu installierte Gremium, der Mitgliederrat, wurde durch ihren Vorsitzenden Alexander Steinle repräsentiert. Er schilderte, dass sich der Mitgliederrat eine Geschäftsordnung gegeben habe mit dem Ziel, die Arbeit für alle Mitglieder nachvollziehbar zu machen. „Mitgliedergewinnung, Vorteile einer Mitgliedschaft sowie Transparenz im Verein“ seien Kernthemen, an denen der Mitgliederrat arbeite. Sein Appell an alle Mitglieder: „Seid engagiert, interessiert, aber respektvoll. Unser Umgang miteinander entscheidet darüber, welche Kultur wir in unserem Verein leben.“

Schicker: „Was unser Verein jetzt braucht, ist vor allem eines: Ruhe“

Auch Andreas Schicker, als Geschäftsführer Sport der Fußball-Spielbetriebs GmbH, trat für ein Grußwort ans Mikrofon. Er warb, wie zuvor auch Engelhardt, dafür, die Zusammenarbeit aller Seiten der TSG als eine gemeinsame Einheit weiter zu stärken.

Schicker sagte: „Was unser Verein jetzt braucht, ist vor allem eines: Ruhe. Ruhe, um weiterzuarbeiten. Ruhe, um Strukturen zu stärken. Ruhe, um die Dinge gemeinsam voranzubringen.“ Zudem verkündete er einen Neuzugang fürs Profiteam für die neue Saison: Alessandro Vogt.

Auch fürs Gedenken und für Ehrungen verdienter Mitglieder nahm sich die Versammlung wie üblich Zeit. Sie gedachte den verstorbenen Mitgliedern seit der letzten Mitgliederversammlung und würdigte die Mitglieder mit besonders langer Mitgliedschaft (Liste: siehe unten). ........ mehr .....