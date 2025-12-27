André Klös verlängert beim FC Merkenbach

Herborn. Fußball A-Ligist FC Merkenbach und Trainer André Klös verlängern die Zusammenarbeit, das teilte der Verein dieser Tage mit. Die FC-Verantwortlichen und das Trainerteam hätten „durchaus kontroverse Standpunkte ausgetauscht, ehe man sich letztlich doch auf das vom Verein klar angestrebte weitere Engagement mit André Klös für die erste Mannschaft sowie René Bartling für das C-Liga-Team verständigt hat“, heißt es in der Mitteilung. Aktuell überwintert die „Erste“ in der A-Klasse nach 17 Spielen mit 29 Punkten (41:40 Tore) auf dem vierten Platz. Der Abstand auf Relegationsrang zwei beträgt lediglich zwei Zähler. Die Reserve befindet sich in der C-Liga, Gruppe A, nach zwölf absolvierten Partien mit 16 Punkten (28:24 Tore) auf Mittelfeldrang sieben.