Andre Klanke übernimmt ab 2026/27 als Cheftrainer des TSV Wetschen

– Foto: TSV Wetschen

Der TSV Wetschen stellt frühzeitig die Weichen für die sportliche Zukunft. Ab der Saison 2026/27 übernimmt Andre Klanke das Amt des Cheftrainers der ersten Herrenmannschaft. Er folgt auf Björn Wnuck, der die Mannschaft wie vereinbart bis zum Sommer weiter betreuen und die laufende Saison als Cheftrainer beenden wird.

Klanke wird künftig gemeinsam mit seinen Co-Trainern Dominik Schulte, Dennis Neitzel und Sören Sandmann verantwortlich sein. Die Zusammenarbeit ist ligaunabhängig angelegt. Bis zum Sommer ist Klanke bereits eng in die sportliche Arbeit eingebunden und arbeitet intensiv mit dem aktuellen Trainerteam zusammen. Der volle Fokus liegt auf der Rückrunde und dem Ziel Klassenerhalt in der Oberliga. Die sportliche Verantwortung in dieser Phase bleibt bei Björn Wnuck, der die Saison planmäßig zu Ende führen wird.

Mit der Entscheidung für Klanke setzt der TSV Wetschen auf Kontinuität und eine langfristige Ausrichtung. Der künftige Cheftrainer kennt den Verein und soll gemeinsam mit seinem Trainerstab ab Sommer eine klare sportliche Handschrift entwickeln. Andre Klanke sagt zu seiner neuen Aufgabe:

„Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe ab Sommer sowie auf die erneute Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam. Schon nach der kurzen Zeit, die ich wieder hier bin, fühle ich mich pudelwohl und merke einmal mehr, dass Wetschen ein besonderer Verein ist. Aktuell hat jedoch die Rückrunde oberste Priorität. Jetzt gilt es, fleißig zu arbeiten und gemeinsam unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“