André Klahn verlässt Tännesberg im Winter

Im Gespräch mit FuPa führt André Klahn zwei Kernpunkte an: „Grundsätzlich hätte ich als Spielertrainer keinen besseren Start als in Tännesberg haben können. Vom Sportlichen her haben wir die letzten zwei Jahre super Arbeit gemacht. Es hat alles sehr gut gepasst. Nichtsdestotrotz merke ich als Trainer wie auch als Spieler, dass langsam die Luft raus ist. Sowohl von Vereins- als auch von Mannschaftsseite hat sich eine gewisse Grundzufriedenheit eingestellt. Dies spiegelt sich auch ein Stück weit im Trainingsbetrieb und im Spiel wider. So habe ich in den Trainingseinheiten gemerkt, dass diese Motivation nicht mehr hundertprozentig da ist. Ich stecke viel Zeit und Herzblut in den Fußball und wünsche mir natürlich, dass das Investierte irgendwo zurückkommt. Das ist nicht mehr so gegeben wie erhofft. Wünschenswert wäre natürlich, dass durch meinen Entschluss ein Ruck durch die Mannschaft geht, mit Blick auf die kommenden Wochen.“



Des Weiteren: „Ich will es als Fußballer selber nochmal wissen. In den zweieinhalb Jahren bei Tännesberg habe ich als Trainer sowie als Spieler viel dazugelernt. Diese Erfahrungen möchte ich nutzen und nochmal wissen, was in mir steckt. Daher möchte ich gleich das halbe Jahr der aktuellen Saison nutzen, um in meine Form zu investieren. Mit meinen 30 Jahren habe ich sicherlich noch zwei, drei gute Jahre im Tank. Diese gilt es zu nutzen und das Beste rauszuholen“, sagt der ehemalige Bayernligaspieler der SpVgg SV Weiden und der DJK Gebenbach. Zu welchem Verein Klahn wechselt, steht noch nicht fest. „Ich habe noch keine Gespräche geführt.“ Was fest steht: „Ich werde nächste Saison keinen Trainerposten annehmen, sondern will mich voll aufs Spielen konzentrieren.“ Derzeit liegt Klahns Fokus noch komplett auf seinem Engagement beim TSV Tännesberg, den er im vergangenen Jahr über die Relegation in die Bezirksliga führte.



Die Verantwortlichen des Bezirksligisten danken Klahn schon jetzt für das Geleistete: „Wir sind André für seine offene und ehrliche Art dankbar. Er hätte sein Traineramt ja im Prinzip auch sofort niederlegen können. Wir sind ihm dankbar, was er geleistet hat und noch leisten wird. Wenn er irgendwann wieder Trainer sein sollte, kann sich jeder Verein glücklich schätzen, so einen Trainer zu haben. Er organisiert alles Mögliche – auch für Trainer untypische Sachen – und ist mit Herzblut bei der Sache“, stellt Abteilungsleiter Thomas Hauer heraus. Er und seine Mitstreiter sind nun auf der Suche nach einem passenden Nachfolger, der das Team zur Wintervorbereitung übernimmt. Einen wirklichen Zeitdruck gebe es dabei nicht: „Bis zum Winter läuft es ja normal weiter.“