André Klahn schließt sich Gebenbach an

Nachdem bekannt wurde, dass André Klahn den Bezirksligisten TSV Tännesberg im Winter verlassen wird, brodelte rasch die Gerüchteküche, wohin es den technisch versierten Offensivspieler denn ziehen würde. „Ich will es als Fußballer nochmal wissen. Mit meinen 30 Jahren habe ich sicherlich noch ein paar gute Jahre im Tank. Diese gilt es zu nutzen und das Beste herauszuholen“, hatte Klahn im September gegenüber FuPa skizziert. Spekuliert wurde viel. Jetzt herrscht Klarheit. Der Weidener kehrt zurück zur DJK Gebenbach – seinem Ex-Verein, den er bereits aus früheren Jahren bestens kennt. Der Tabellenzwölfte der Bayernliga Nord vermeldet den hochkarätigen Winterneuzugang am Freitagabend.

„Wir standen schon länger mit André in Kontakt. Wir kennen ihn von damals noch sehr gut und wussten um seine Qualitäten“, berichtet Erdal Izmire. Gebenbachs sportlicher Leiter ergänzt: „Sowohl zwischenmenschlich als auch sportlich wird uns André weiterhelfen, davon sind wir überzeugt. Wenn so ein Spieler mit seinen Fähigkeiten auf dem Markt ist, muss man sich natürlich damit befassen.“ Die Verantwortlichen des Bayernligisten sind überzeugt, dass der erfahrene Offensivspieler die Mannschaft „sowohl spielerisch als auch menschlich bereichern wird“.



Auch der Flügelspieler selbst freut sich auf das erneute Engagement bei der DJK: „Ich freue mich riesig, nochmal für die DJK Gebenbach spielen zu können. Als der Anruf kam, war das schon mein absoluter Favorit. Ich kenne den Verein noch von früher und will helfen wo ich kann, um die sportlichen Ziele zu erreichen“, sagt Klahn. „Die Gespräche waren offen, ehrlich und haben mich dann schnell überzeugt.“



André Klahn kehrt damit nach seinen Stationen beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf sowie zuletzt beim TSV Tännesberg an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Vergangenheit trug er bereits gut drei Jahre lang das Gebenbacher Trikot (2018 bis 2021). Zuvor spielte Klahn für den SV Etzenricht, Ettmannsdorf und die SpVgg SV Weiden – bei der er auch ausgebildet wurde. Seinen ersten Auftritt bei der DJK könnte der Rückkehrer auf Hallenboden haben.