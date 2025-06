Andre Kem wechselt zum FV Lörrach-Brombach

In der Kaderplanung für die kommende Saison hatten die Verantwortlichen des FV Lörrach-Brombach unter anderem Bedarf in der Innenverteidigung ausgemacht. Nun konnte der Landesligist sich in diesem Bereich verstärken. Wie der FVLB mitteilte, wechselt Andre Kem vom FSV Rheinfelden ins Grütt. Der 20 Jahre alte und 1,90 Meter große Abwehrspieler zählt seit zwei Jahren zum Stammpersonal der FSV-Reserve in der Kreisliga A West. Kem habe "in den Probetrainings sein Talent und seine Willensstärke unter Beweis gestellt. Das Trainerteam und die Sportliche Leitung um Harald „Floyd“ Kleinhans sind überzeugt, dass Andre durch seine körperliche Präsenz der FVLB-Defensive im Landesligateam entsprechende Stabilität geben kann", teilte der Verein mit.