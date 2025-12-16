Andre Kem kehrt zum FSV Rheinfelden zurück

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
"Es freut uns sehr, dass wir Andre Kem für die Rückrunde vom FV Lörrach Brombach zurückgewinnen konnten", vermeldete der FSV Rheinfelden.
Das Eigengewächs stärkt die Kaderbreite besonders im Defensivbereich. Der 21 jährige Andre Kem kehrt nach einem halben Jahr zurück zu seinem Heimatverein. "Ein Dank geht an den FV Lörrach Brombach für die rasche Einigung der Ablösesumme", so der FSV Rheinfelden weiter.