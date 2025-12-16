 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Andre Kem
Andre Kem – Foto: Stephan Leipert

Andre Kem kehrt zum FSV Rheinfelden zurück

Landesligist gibt Neuverpflichtung bekannt

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 2
Rheinfelden
Andre Kem
Andre Kem

"Es freut uns sehr, dass wir Andre Kem für die Rückrunde vom FV Lörrach Brombach zurückgewinnen konnten", vermeldete der FSV Rheinfelden.

Das Eigengewächs stärkt die Kaderbreite besonders im Defensivbereich. Der 21 jährige Andre Kem kehrt nach einem halben Jahr zurück zu seinem Heimatverein. "Ein Dank geht an den FV Lörrach Brombach für die rasche Einigung der Ablösesumme", so der FSV Rheinfelden weiter.

Aufrufe: 016.12.2025, 13:00 Uhr
BZ/PMAutor