 2026-02-20T12:29:42.904Z

Vereinsnachrichten

André Hübner hörte zur Winterpause bei UT Kiel auf

von Moritz Mayer · Heute, 18:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Clemens Budde

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Kiel
VfB UT Kiel

Die Liga-Mannschaft vom VfB UT Kiel wird in der Rückrunde von den bisherigen Co-Trainern Jonas Ecke und Raphael Brune trainiert. Der bisherige Trainer André Hübner hat aus persönlichen Gründen sein Traineramt in der Winterpause abgegeben.

Wir sagen Danke für die Hinrunde bei UT und wünschen ihm alles Gute!