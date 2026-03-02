Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
André Hübner hörte zur Winterpause bei UT Kiel auf
Die Liga-Mannschaft vom VfB UT Kiel wird in der Rückrunde von den bisherigen Co-Trainern Jonas Ecke und Raphael Brune trainiert. Der bisherige Trainer André Hübner hat aus persönlichen Gründen sein Traineramt in der Winterpause abgegeben.
Wir sagen Danke für die Hinrunde bei UT und wünschen ihm alles Gute!