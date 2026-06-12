Andre Gomez Dimas wechselt zur SpVg Schonnebeck

In Homberg gehörte Andres Gomez Dimas in den vergangenen Jahren zu den prägenden Offensivspielern. In 95 Spielen erzielte er 35 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Damit bringt er nicht nur Erfahrung, sondern auch nachweisbare Torgefahr mit nach Schonnebeck.

Vor seiner Zeit beim VfB Homberg sammelte der Offensivspieler Erfahrungen beim Holzwickeder SC, bei Nyköpings BIS in Schweden sowie bei den Howard Bison in den USA.

Christian Leben sagt: „Mit Andres verpflichten wir einen Stürmer, der unser Offensivspiel vor allem durch seine ausgeprägte Durchsetzungsstärke bereichern wird. Wenn dir die eigenen Abwehrspieler immer wieder den gleichen Namen eines gegnerischen Stürmers nennen, gegen den sie nur sehr ungerne spielen, ist das nicht nur höchste Wertschätzung, sondern auch die bestmögliche Empfehlung für eine Verpflichtung.

Andres ist ein Spieler, der Zweikämpfe konsequent annimmt, Bälle unter Druck behauptet und sich auch in engen Räumen immer wieder entscheidende Vorteile erarbeitet. Sein robuster Körpereinsatz, sein konsequentes Nachsetzen und seine Fähigkeit, Aktionen trotz Bedrängnis zu Ende zu spielen, machen ihn zu einem Stürmer, der Innenverteidiger über 90 Minuten beschäftigt. Genau diese Präsenz im Strafraum und diese Beharrlichkeit haben wir für unser Angriffsspiel gesucht. Er ist daher unsere absolute Wunschlösung auf der Position des Mittelstürmers und die ideale Ergänzung zu unserem Top-Torjäger Niko Bosnjak. Mit beiden im Angriff werden wir unberechenbarer für die Gegner und ich bin davon überzeugt, dass Andres und Niko sich mit ihren Qualitäten sehr gut ergänzen werden.