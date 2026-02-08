André Fricke: VfL Wolfsburg statt ETV Hamburg

Das ist André Fricke. – Foto: Studio Gleis 11/Jens Schierenb

Mit nur 27 Jahren tritt André Fricke vom Eimsbütteler TV in der Oberliga Hamburg deutlich kürzer - er hängt sogar vorerst seine Schuhe an den Nagel, denn der Mittelstürmer fängt mit sofortiger Wirkung beim VfL Wolfsburg an.

Fricke, der im Winter 2025 zum ETV wechselte und in 14 Partien fünf Tore schoss, lief zuvor anderthalb Jahre für den TSV Buchholz 08 auf und zeigte im Hamburger Oberhaus mit 24 Toren und sechs Vorlagen in 49 Partien sein Können, zuvor lief er viele Jahre für den Lüneburger Klub TV Meckfeld auf.

Fricke zum VfL Wolfsburg - wieder gemeinsame Sache mit Niklas Bräuer

Beim VfL Wolfsburg steigt er in der VfL-Akademie als Trainer ein und verstärkt als Co-Trainer die U19, die in der DFB-Nachwuchsliga spielt. Die Wölfe haben Fricke gemeinsam mit Yannic Thiel, der die U17 als Cheftrainer übernimmt, vorgestellt: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, zwei Trainer mit hoher fachlicher Qualität und großem Entwicklungspotenzial für unsere Akademie zu gewinnen. Beide passen hervorragend zu unserer Philosophie und zu dem Weg, den wir beim VfL Wolfsburg gehen wollen. Gerade Yannic ist für viele hier ein bekanntes Gesicht. Er ist mit unseren Strukturen vertraut und kann sofort Verantwortung übernehmen“, sagt Akademie-Direktor Michael Gentner in den Vereinsmedien. Der ETV ergänzt: "Unser Mittelstürmer & Trainerkollege André schlägt einen anderen Fußballerischen Weg ein und komplementiert das Trainerteam der U19 vom VfL Wolfsburg. Viel Erfolg dir bei deinem nächsten Schritt in deiner Trainer Karriere!"