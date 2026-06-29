André Besel und Angelo Cascio übernehmen den SV Schopfheim Bezirksliga-Aufsteiger präsentiert neues Trainerteam und neue sportliche Leitung von PM SV Schopfheim · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser

Die künftigen Trainer des SV Schopfheim: André Besel (links) und Angelo Cascio | Fotos: Nicolai Kapitz/P.B.

Der SV Schopfheim kann nach dem Aufstieg ein neues Trainerteam für die kommende Saison in der Bezirksliga präsentieren, wie der Club in folgender Pressemitteilung bekannt gab. André Besel und Angelo Cascio werden das Team in die kommende Spielzeit führen. Damit stellt der SVS mit einer optimalen Mischung aus viel Erfahrung einerseits und einem hoffnungsvollen Trainer-Eigengewächs die Weichen für die erste Bezirksligasaison seit 15 Jahren. Komplettiert wird das Trainerteam durch Assistent Armin Lehmann und Torwarttrainer Heiko Wallukat. Damit sind die wichtigsten Personalien nach der Trennung von Aufstiegstrainer Fatih Cam bekannt.

André Besel ist Trainer-Senkrechtstarter aus dem eigenen Verein. Besel hatte die zweite Mannschaft des SVS praktisch aus dem Stand aus dem grauen Mittelfeld zum Meister und Aufsteiger aus der Kreisliga C in die Kreisliga B gecoacht und dort im Jahr drauf souverän die Klasse gehalten. Der 37-Jährige hat dabei innerhalb kurzer Zeit aus einer neu zusammengewürfelten Truppe ein echtes Team geformt. Markenzeichen des Bayern ist die Fähigkeit, richtigen Teamgeist zu erzeugen. Seinen Trainerschein erwarb er vor zwei Jahren an der Südbadischen Sportschule in Baden-Baden-Steinbach, übrigens zeitgleich mit Vorgänger Fatih Cam. Fußballtechnisch ist Besel ein ausgewiesener Defensivspezialist. Als Innenverteidiger sammelte er mehr als 15 Jahre Aktiv-Erfahrung in Bayern, darunter auch mehrere Jahre in der Bezirksliga. Seine aktive Karriere beendete Besel zum Ende der Saison 2023/2024 in Schopfheim. „In ihn haben wir großes Vertrauen“, zitiert der SV Schopfheim Sebastian Bormann, den Vorsitzenden Aktivsport. Angelo Cascio kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der 49-Jährige hatte die „Erste“ des SVS bereits in der Kreisliga-A-Saison 2024/2025 betreut, allerdings hatte man sich nach der Hinrunde einvernehmlich getrennt. Erfolge und Erfahrung hat Cascio allerdings aus seiner Zeit beim FV Lörrach-Brombach und beim FC Wittlingen vorzuweisen. In Lörrach trainierte er die „Zweite“ der Rot-Weißen in der Bezirksliga, in Wittlingen trainierte er die erste Mannschaft in Bezirks- und Landesliga. Zudem kann Angelo Cascio aus seiner Zeit als Jugendtrainer – unter anderem in der A-Junioren-Verbandsliga inklusive Aufstieg in die Oberliga – auch aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen, wenn es um die Aus- und Weiterbildung junger Spieler geht. „Wir sind froh, dass wir in Angelo Cascio einen erfahrenen Bezirksligacoach mit großem Spielernetzwerk verpflichten konnten“, zitiert der SVS Aktiv-Vorstand Sebastian Bormann.