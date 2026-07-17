André Barth schafft den Sprung in die Eredivisie Der ehemalige Torwarttrainer des Zweitliga-Absteigers VfR Warbeyen lebt seinen Traum weiter. Der 38-jährige Emmericher hat eine Torwartschule eröffnet. Der Besuch eines Lehrgangs in den Niederlanden hat ihm eine besondere Herausforderung beschert. von Volker Himmelberg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

André Barth zieht es in die Eredivisie – Foto: BRTHEL-FOTOGRAFIE

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Und plötzlich standen sie da auf der ganz großen Bühne. Nachdem die Spielerinnen von De Graafschap Doetinchem mit einem 2:1-Sieg gegen Jong Ajax den Aufstieg in die Eredivisie, so etwas wie die niederländische Bundesliga, perfekt gemacht hatten, eilten sie Ende Mai sofort zum Achterland-Festival. Dort sind traditionell Tausende von Menschen aus dem Achterhoek – der Grenzregion von Emmerich bis Bocholt – auf den Beinen. Als die Mannschaft die Meisterschale präsentierte, gab’s kein Halten mehr.

Am Dienstag hat für die Mannschaft von Meistermacher Timo Kleinhesselink die Vorbereitung auf das Abenteuer Eredivisie begonnen. Bei der Gelegenheit begrüßte der Trainer, der zuvor die Amateure des Grenzklubs FC Dinxperlo auf Erfolgskurs gebracht und damit die Verantwortlichen des Profivereins aus der Provinz Gelderland auf sich aufmerksam gemacht hatte, einen neuen Mitarbeiter. Große Namen wie Ajax oder Eindhoven warten auf Barth André Barth, bis zur Winterpause der abgelaufenen Saison als Torwarttrainer beim Zweitliga-Absteiger VfR Warbeyen im Einsatz, verbessert ab sofort die Fangkünste der Torhüterinnen des niederländischen Erstligisten. Der gebürtige Reeser, der seit vielen Jahren mit seiner Familie im Emmericher Ortsteil Borghees lebt, hat inzwischen seine Leidenschaft endgültig zum Beruf gemacht. Schon als Teenager hatte der mittlerweile 38-Jährige von einer Profilaufbahn träumen dürfen. Vom SV Rees wechselte er im zarten Alter von 17 Jahren zu den A-Junioren des damaligen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Dort wurde der talentierte Torhüter allerdings zunächst von einer schweren Verletzung ausgebremst.

Barth kehrte an den Niederrhein zurück und landete über die Stationen 1. FC Bocholt, VfB Rheingold Emmerich und SV Vrasselt schließlich beim damaligen Oberligisten 1. FC Kleve, wo er seine aktive Laufbahn vor drei Jahren als Ersatztorhüter beendete. Einmal Torwart, immer Torwart – André Barth lebte weiter seinen Traum. Parallel zu seinem Engagement in Warbeyen, wo er im vergangenen Jahr am Aufstieg in die Zweite Bundesliga beteiligt war, arbeitete er für die Fußballschule des Ex-Profis Ingo Anderbrügge. Inzwischen hat sich Barth mit einer eigenen Torwartschule selbstständig gemacht, die mit dem originellen Titel „AB zur Nummer eins“ unterwegs ist. „Ich möchte ganz einfach talentierte Mädchen und Jungen speziell fördern. Gezieltes Torwarttraining im Nachwuchsbereich bleibt in den Amateurvereinen oftmals auf der Strecke“, sagt Barth, der sich beim PSV Wesel und beim 1. FC Bocholt Stützpunkte aufgebaut hat und dort wöchentlich knapp 50 Kinder und Jugendliche trainiert.