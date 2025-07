André Barth – der Talentförderer mit Herz

André Barth hat sein ganzes Leben lang Fußball gespielt und dabei Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Inzwischen hat der 37-Jährige, der mit seiner Familie in Emmerich lebt, sein Hobby zum Beruf gemacht. Und dabei kommt er viel rum. Er ist nicht nur Torwarttrainer des Frauen-Zweitligisten VfR Warbeyen, sondern arbeitet auch für einen ehemaligen und sehr erfolgreichen Bundesliga-Spieler.

Der ehemalige Torhüter kann viel erzählen und auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Sein Entdecker war Bodo van Bruck, damals Jugendtrainer des SV Rees. Dieser nutzte seine Kontakte und vermittelte den Fangkünstler an den VfL Wolfsburg, dessen A-Junioren damals der aus Bocholt stammende Peter Hyballa trainierte.

Der Torwartcoach ist für die „Fußballfabrik“ von Ingo Anderbrügge im Einsatz. Sein prominenter Chef hat fast 400 Bundesliga-Spiele für die Erzrivalen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund absolviert. „Ich kann mich dort selber noch entwickeln und meine Erfahrungen gut in die Arbeit einbringen“, sagt Barth.

Aber eine schwere Verletzung ließ zehn Monate lang keinen Einsatz zu, so dass das Abenteuer VfL Wolfsburg nach nur einem Jahr beendet war. André Barth ging zurück in heimatliche Gefilde. Beim 1. FC Bocholt war er unter Trainer Jupp Tenhagen Ersatzkeeper der Oberliga-Mannschaft. Doch zum Zuge sollte er erneut nicht kommen.

„In dieser Phase verlor ich etwas den Spaß am Fußball“, erinnert sich Barth. Er wechselte zu Blau-Weiß Bienen und kickte mit etlichen Freunden aus der Jugendzeit in der Bezirksliga. Die weiteren Stationen lauteten SV Vrasselt, TuB Bocholt und VfB Rheingold Emmerich, ehe er eine Pause einlegte. Da kam der Anruf vom 1. FC Kleve zur rechten Zeit. Vier Spielzeiten lang war Barth eine verlässliche Nummer zwei zwischen den Pfosten des Oberligisten. Nach der Saison 20/21 beendete er erstmals seine sportliche Laufbahn.

Doch dann erreichte ihn zwölf Monate später ein Anruf von Umut Akpinar, der auf der Suche nach einem starken Ersatzkeeper war. Barth ließ sich nicht zweimal bitten, hängte noch eine Saison am Bresserberg dran, ehe er endgültig seine Schuhe an den Nagel hängte.

Aber ohne Fußball geht es bei André Barth nicht. Als Torwart-Trainer hat er großen Anteil daran, dass der VfR Warbeyen den Aufstieg in die Zweite Bundesliga der Frauen geschafft hat. „Das macht richtig Spaß. Alle im Verein sind hochmotiviert. Die Spielerinnen bringen ein hohes Energielevel mit“, schwärmt er von seiner Tätigkeit beim Klub vom Duvenpoll.

„Geholfen haben mir natürlich die vielen Erfahrungen, die ich mit den unterschiedlichsten Trainern gemacht habe. Angefangen mit Bodo van Bruck über Jupp Tenhagen, Rolf Sent, Sascha Brouwer und Umut Akpinar habe ich es nur mit ganz tollen Menschen zu tun gehabt, von denen ich mir vieles abgucken konnte“, so Barth.

Weiterbildung immer ein Thema

Dieser Erfahrungsschatz hilft ihm auch bei seiner Tätigkeit in der „Fußballfabrik“. Seine Passion ist selbstverständlich das Torwartspiel. „Da gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Man muss ständig am Ball bleiben“, sagt André Barth, der mittlerweile Inhaber der B-Lizenz ist und einen Torwart-Leistungskurs besucht hat. Der nächste Lehrgang lockt schon. „Die B-Lizenz speziell für Torwarttrainer ist mein Ziel. Beworben habe ich mich bereits, doch es gibt Wartezeiten, da es viele Interessierte dafür gibt“, erklärt der 37-Jährige.

In der „Fußballfabrik“ geht’s nicht ausschließlich um das runde Spielgerät. Die Maxime von Ingo Anderbrügge lautet: „Wir lernen durch Sport für Schule, Alltag und Beruf.“ So stehen auf dem Übungsprogramm auch Themen wie Umgang mit sozialen Medien, Mobbing oder Verhalten in der Kabine.

„Fußball ist mehr als passen und dribbeln“, sagt André Barth. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen auch Normen und Werte vermitteln, die im Sport und im täglichen Leben extrem wichtig und unerlässlich sind.“ Dabei bleibt der Spaß selbstverständlich nicht auf der Strecke. „Wir bilden schließlich keine Profis aus, dafür gibt es die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligaklubs“, sagt der Torwart aus Leidenschaft, der ganz genau weiß, wovon er spricht.