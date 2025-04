Andi Schön macht´s

"Andreas hat mich in den Gesprächen überzeugt, genießt im Verein hohes Ansehen und bekommt mit dieser Entscheidung die Chance den nächsten Schritt zu machen", sagt Walldorfs Sportlicher Leiter Frank Fürniß und fügt hinzu, "ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm einen sehr guten Nachfolger für Matthias gefunden haben."

Als Kind der Region trat Schön bereits in jungen Jahren in die Fußstapfen seines Vaters Alfred, spielte in der Jugend für die TSG Hoffenheim und sammelte in seinen ersten Jahren im Männerfußball wertvolle Erfahrungen beim Drittligisten VfR Aalen (2009-11) und dem SV Werder Bremen II (2011/12). Über Hoffenheim II, von 2012 bis Ende 2013, schnürte der heute 35-Jährige ab 2014 seine Fußballschuhe für den FC-Astoria Walldorf. Dort feierte er auf Anhieb die Oberliga-Meisterschaft samt Regionalliga-Aufstieg sowie den badischen Pokalsieg. Bis 2022 gehörte er fest zum Stamm der Born-Elf, ehe er als Routinier eine Saison in der U23 des Klubs spielte und dann den Schritt zum Co-Trainer machte. Nebenher hat er die dafür nötigen Trainerlizenzen erworben, dieses Spätjahr steht die A-Lizenz auf dem Plan.