Andi Schelers Comeback als Spieler & wilde Schlussphasen

Wenn der Vater mit dem Sohne... Andreas Scheler (Zweiter von links), gab am Wochenende völlig überraschend sein Comeback als Spieler. Der Ex-Coach des FC Amberg stand gemeinsam mit Sohn Noel (links) auf dem Platz. Daneben Trainer Hakan Boztepe und der Ex-Ammerthaler Michael Jonczy. – Foto: Rainer Rosenau

Wie immer blickt FuPa zurück auf das zurückliegende Fußballwochenende in der Oberpfalz und hat wieder ein paar Highlights herausgesucht. Heute mit einer sensationellen Rückkehr auf die Fußballbühne, tollen Comebacks und vogelwilden Schlussphasen...

Kreis Regensburg







Linienrichter Uli Schindler zwickte es in der ersten Halbzeit im Oberschenkel. Schlussendlich konnte er nicht weitermachen. Mit dem Wiederanpfiff nahm sich ein anwesender Schiedsrichter der Sache an, führte das Match an der Auslinie zu Ende. Auf dem Feld durfte schließlich der SC Sinzing den ersten Saisonsieg in der Kreisliga 2 feiern.







Was für ein verrücktes Spiel in der B-Klasse 1! Die Gäste von der SG Sanding/Illkofen II hatten zunächst alles im Griff und zogen bis zur 53. Minute auf 6:0 davon. Eine ruhige letzte halbe Stunde? Pustekuchen! Gastgeber SV Sanding II, der nichts mehr zu verlieren hatte, drehte nun richtig auf. Und schoss Tor um Tor. Kurz vor Schluss gelang das 5:6. Einzig die Krönung dieser tollen Aufholjagd blieb dem SV dann doch verwehrt.







Seine Comeback-Fähigkeiten stellte auch der TV Velburg in der Kreisklasse 3 unter Beweis. Für den Absteiger lief es im Heimspiel gegen den TSV Brunn erst überhaupt nicht rund. Nach einer guten halben Stunde stand es bereits 0:3. Doch das Team von Coach Daniel Burger schlug zurück, stellte auf 3:3. Anschließend bewies der TV weiter Moral: Trotz langer Unterzahl nach einer Roten Karte brachte man den Punkt ins Ziel.







Für einen Kantersieg in der Kreisklasse zeichnete die Zweitvertretung des Sportclubs verantwortlich. Zur Pause mit 2:0 vorn, legten die Regensburger im zweiten Abschnitt sechs Buden nach. Endstand: 8:0 im Stadtduell gegen den ESV.







Kreis Amberg/Weiden







Nanu? Fußball-Interessierte dürften sich beim Blick auf die Aufstellung des VfB Rothenstadt im Auswärtsspiel in Auerbach verwundert die Augen gerieben haben. Andreas Scheler , Ex-Coach der SpVgg SV Weiden und des FC Amberg, feierte sein Comeback auf der Fußballbühne – allerdings nicht als Trainer, sondern auf dem grünen Rasen. Über sieben Jahre nach seinem letzten Spiel stand der 48-Jährige wieder auf dem Feld. Und das nicht nur kurz, sondern 83 Minuten lang. Als „Sechser“ mimte er den Ballverteiler. Was die Geschichte noch besonderer macht: Scheler stand gemeinsam mit Sohn Noel auf dem Platz. Das Vater-Sohn-Debüt verlief erfolgreich; überraschend fügte Rothenstadt dem Gegner dessen erste Saisonniederlage zu. Nicht auszuschließen, dass die beiden Schelers noch häufiger miteinander Fußballspielen.



Nichts deutete in der Frühphase dieser Partie der Kreisliga Nord darauf hin, dass die Grenzlandelf am Ende einen Kantersieg landen würde. Früh ging Kohlberg sogar in Führung. Doch nach dem Ausgleichstreffer schwammen den Gästen die Felle komplett davon. Der TSV Eslarn zog davon – und gewann am Ende 8:1. Allein fünf Tore gingen auf die Kappe von Eslarns neuem Torjäger Sebastian Striegl, der nun schon bei 13 Saisontoren steht.







Ein Spektakel gab es beim Amberg-Weidener-Duell am Freitagabend in der Bezirksliga Nord. Inter Bergsteig und die SpVgg SV Weiden II lieferten sich ein regelrechtes Scheibenschießen. Zwischenzeitlich glich die Heimelf auf 4:4 aus, um hintenraus noch mit 4:7 zu verlieren. Auf Weidener Seite avancierte Spielertrainer Josef Rodler mit drei Toren und zwei Assists zum Mann des Tages. Rodlers jüngerer Bruder Johannes netzte übrigens auch.







Rund 350 Zuschauer wollten sich dieses Lokalschlager im hohen Norden der Oberpfalz nicht entgegen lassen – die Sportplätze trennen nur drei Autominuten. Angespornt von dieser Kulisse, blühte die Mannschaft des SV Riglasreuth auf und schaffte die kleine Überraschung. Der „große Nachbar“ SV Neusorg hatte bis dahin nämlich noch kein Spiel verloren in der Kreisklasse West. Tabellenführung futsch!







Mächtig was geboten war bei der A-Klassen-Partie in Kaltenbrunn. Vor allem die Schluss-Viertelstunde hatte es in sich. Weiherhammer führte früh mit 2:0, doch der Hausherr bewies Moral und drehte das Match bis zur 81. Minute vollständig. Das war es aber noch nicht. Jetzt waren wieder die Gäste dran, trafen in der 88. und 90. Minute zum vermeintlichen Auswärtssieg. Doch der FCK schlug in der 92. Minute nochmals zurück. 4:4, der Schlusspunkt!







Kreis Cham/Schwandorf







Die Serie geht weiter! Der letztjährige Fast-Absteiger SV Haselbach bleibt „die“ Überraschungsmannschaft der Schwandorfer Kreisliga-Staffel. Auch vom bisher noch unbesiegten TV Nabburg ließ sich die Mulzer-Elf nicht aufhalten. Kurz vor Schluss erzielte Michael Schmid nach einer Ecke den vielumjubelten 1:0-Siegtreffer vor rund 350 Zuschauern. Siebter Sieg im siebten Spiel! Schon zum jetzigen Zeitpunkt hat Haselbach fast so viele Punkte eingespielt wie in der kompletten Vorsaison (26).







Diesen Namen muss man sich merken: Top-Sturmtalent Luis Lommer schoss die SG Regental quasi im Alleingang zum Auswärtsdreier in Untertraubenbach. Dabei sah sich der Kreisliga-Aufsteiger schon nach vier Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Was folgte waren vier Lommer-Buden am Stück.







Ähnlich wie in Kaltenbrunn, hatte es auch die Schlussphase beim Match der Kreisliga West in Katzdorf in sich. „Vogelwild“ trifft es wohl am besten. Auf den Führungstreffer des SC zum 3:2 (77.) antwortete der TSV Detag Wernberg seinerseits mit Toren in der 81., 88. und 90. Minute. „On top“ sahen in der Nachspielzeit zwei Gästeakteure die Ampelkarte. Für Detag sollte es trotzdem reichen zum Dreier.







B-Klasse 4, Schauplatz Arrach: Hier gab es ein weiteres starkes Comeback. Zur Pause lag die Heimmannschaft mit 3:1 in Front. Mit dem Wiederanpfiff drehte sich der Wind. Jetzt war die DJK Rettenbach II am Zuge. Sie schoss in der zweiten Spielhälfte fünf Tore zum 6:3-Auswärtstriumph. Was für eine Wendung.