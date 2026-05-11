Andervenne stürmt zur Vizemeisterschaft

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Heidekraut Andervenne hat sich am letzten Spieltag eindrucksvoll die Vizemeisterschaft gesichert. Gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC dominierte die Mannschaft über weite Strecken und profitierte am Ende auch vom Remis des FC Jesteburg-Bendestorf.

Der SV Heidekraut Andervenne hat die Saison in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC beendet und sich damit aufgrund der besseren Tordifferenz noch den zweiten Tabellenplatz gesichert.

Dabei merkte man den Gastgeberinnen die Belastung der vergangenen Tage zunächst durchaus an. „Wir hatten eigentlich kaum Vorbereitung auf das Spiel, da wir einen Doppelspieltag hinter uns hatten. Das intensive Spiel vom Freitagabend hat man uns beim Warm-up am Sonntag schon noch etwas angemerkt“, erklärte Trainer Patrick Lonnemann nach der Partie. Auf dem Platz war davon allerdings wenig zu sehen. „Trotzdem waren wir von der ersten Sekunde an voll da, haben direkt das Spiel bestimmt und die SG Gretesch/OSC über weite Strecken dominiert.“

Bereits vor der Pause sorgte Andervenne für klare Verhältnisse. Elisa Holstein traf innerhalb von zwei Minuten doppelt (20./22.), ehe Marlen Heft in der 28. Minute auf 3:0 erhöhte. „Die Mannschaft ist völlig verdient mit einer 3:0-Führung in die Halbzeit gegangen“, sagte Lonnemann.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenzweite dominant. Louisa Hoff (63.) und erneut Heft (65.) bauten die Führung weiter aus. „Auch in der zweiten Hälfte haben wir nicht aufgehört und genau da weitergemacht, wo wir vor der Pause aufgehört hatten. Es hat heute einfach alles gepasst“, lobte Lonnemann. Besonders offensiv habe seine Mannschaft „richtig guten Fußball gespielt“, während defensiv „eigentlich gar nichts anbrennen“ gelassen worden sei. Zudem hätten sich auch die Einwechselspielerinnen „sofort ins Spiel eingefügt“.

Für die Gäste verlief die Partie dagegen enttäuschend. Trainer Johannes Müller kritisierte vor allem den ersten Durchgang deutlich: „Wir kommen nicht gut ins Spiel und lassen in den ersten 45 Minuten alles vermissen, was es braucht, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe, bekommen keine Pässe an die Mitspielerin und bei den Gegentoren schauen wir nur zu.“

Nach der Pause habe sich seine Mannschaft zwar gesteigert, doch ein weiterer Rückschlag überschattete die zweite Halbzeit. „Nach einem rüden Foul fällt Sarah Lindenthal unglücklich und muss mit dem Krankenwagen abgeholt werden“, sagte Müller. Dadurch sei „die Aufbruchstimmung wieder hin“ gewesen, auch wenn die zweite Hälfte „deutlich besser als die erste“ geblieben sei.

Auch Lonnemann richtete nach Abpfiff noch Genesungswünsche an die verletzte Spielerin: „Außerdem wünschen wir der Nummer 12 von OSC gute Besserung.“

Besonders stolz zeigte sich der Andervener Trainer auf die Entwicklung seiner Mannschaft über die gesamte Saison hinweg. „Wie unsere Mannschaft mit den vielen schweren Verletzungen, Sperren und dem dadurch oft sehr dünnen Kader umgegangen ist, war wirklich beeindruckend. Wir vom Trainerteam sind unglaublich stolz auf die Mannschaft“, sagte Lonnemann. Ein besonderer Dank galt zudem den eigenen Anhängern, „die uns jedes Wochenende unterstützen und immer hinter uns stehen“.

Die Nachricht vom gleichzeitigen Unentschieden des FC Jesteburg-Bendestorf machte den Nachmittag schließlich perfekt. „Dass wir dann nach dem Spiel noch die Info bekommen, dass in Jesteburg unentschieden gespielt wurde und wir dadurch mit genau einem Tor mehr in der Tordifferenz Vize-Meister werden, zeigt einfach, dass sich die Leistungen und der Einsatz der letzten Wochen am Ende belohnt haben“, erklärte Lonnemann.

Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss wolle die Mannschaft nun „den Moment kurz genießen, regenerieren und dann den Fokus wieder auf die kommende Saison richten“.