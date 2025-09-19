Andervenne stellt sich Spitzenreiter TiMoNo

Am Sonntag erwartet der SV Heidekraut Andervenne mit dem SV TiMoNo einen der formstärksten Gegner der Oberliga Niedersachsen West. Um Punkte zu holen, setzt Trainer Patrick Lonnemann auf Geschlossenheit und eine konstant starke Leistung.

Die Ausgangslage vor dem Spitzenspiel ist klar: Der SV Heidekraut Andervenne steht mit zwölf Punkten aus sechs Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg gegen TiMoNo den Abstand zur Spitze verkürzen. Die Gäste aus Timmerlage, Mörse und Nordsteimke (TiMoNo) haben mit vier Siegen und einem Unentschieden einen Traumstart hingelegt und reisen mit breiter Brust an.

Trainer Patrick Lonnemann macht keinen Hehl aus der Schwere der Aufgabe: „Mit TiMoNo empfangen wir zuhause wahrscheinlich einen der stärksten Gegner in dieser Saison. Sie haben mit vier Siegen und einem Unentschieden einen hervorragenden Start hingelegt, sind aktuell richtig im Lauf und verfügen über eine spielstarke wie ausgeglichene Mannschaft.“

Andervenne hat in den vergangenen Wochen immer wieder seine Offensivstärke unter Beweis gestellt, doch gegen TiMoNo wird vor allem die Defensive gefordert sein. „Uns ist bewusst, dass uns eine sehr anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Umso wichtiger wird es sein, dass wir von Beginn an hellwach sind, kompakt stehen und als Team zusammenarbeiten“, betont Lonnemann.