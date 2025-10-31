Andervenne startet gegen Hollage in die Rückrunde

Zum Auftakt der Rückrunde in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West empfängt der SV Heidekraut Andervenne am Sonntag Blau-Weiß Hollage. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld, beide wollen mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten – und beide wissen genau, worauf es ankommt.

Nach der wetterbedingten Pause in der Vorwoche greift der SV Heidekraut Andervenne am Sonntag wieder ins Geschehen der Frauen-Oberliga Niedersachsen West ein. Zum Rückrundenauftakt gastiert Blau-Weiß Hollage in Andervenne – eine Begegnung, die bereits im Hinspiel durch Intensität und Tempo geprägt war.

„Das Hinspiel war ein sehr intensives Spiel, in dem Hollage uns mit hohem Pressing ordentlich gefordert hat“, erinnert sich Andervennes Trainer Patrick Lonnemann. „Daher wissen wir genau, was auf uns zukommt, und sind entsprechend vorbereitet. Entscheidend wird sein, dass wir von der ersten Sekunde an hellwach sind.“ Nach drei Siegen aus den letzten fünf Partien steht Andervenne mit 18 Punkten auf Rang vier – und möchte vor heimischem Publikum den nächsten Schritt nach oben machen. „Außerdem hoffen wir wieder auf unsere treuen Zuschauer, die uns immer tatkräftig unterstützen“, betont Lonnemann.

Auch die Gäste aus Hollage reisen mit klarer Analyse und Selbstvertrauen an – trotz zuletzt wechselhafter Ergebnisse. Co-Trainer Alexander Helm blickt auf das Hinspiel zurück: „Das Spiel aus der Hinserie ist uns noch sehr präsent. Wir haben uns da zwei sehr ähnliche, unglückliche und vor allem unnötige Gegentore gefangen – ein Thema, das uns die ganze Saison über schon etwas verfolgt.“