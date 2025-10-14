– Foto: Cedric Siefker

Andervenne siegt souverän gegen Bunnen Der SV Heidekraut Andervenne setzt sich mit 3:0 gegen den DJK-SV Bunnen durch – Trainer Patrick Lonnemann lobt die geschlossene Mannschaftsleistung und die junge Schiedsrichterin.

Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den DJK-SV Bunnen festigt der SV Heidekraut Andervenne seinen Platz im oberen Tabellendrittel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Trainer Patrick Lonnemann spricht von einer „absolut verdienten“ Vorstellung seines Teams.

Der SV Heidekraut Andervenne hat am Samstag einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den DJK-SV Bunnen gefeiert und damit seine starke Form in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West bestätigt. Schon früh stellte die Mannschaft von Trainer Patrick Lonnemann die Weichen auf Sieg. „Wir sind richtig gut in die Partie gestartet, machen früh das 1:0 und vergeben kurz darauf leider einen Elfmeter“, erklärte der Coach. „Die Mannschaft hat aber direkt Moral gezeigt, nicht nachgelassen und nur zwei Minuten später das 2:0 nachgelegt.“



Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr SV Heidekraut Andervenne Andervenne DJK-SV Bunnen DJK Bunnen 3 0 Abpfiff

Mit dieser frühen Führung im Rücken dominierte Andervenne das Geschehen. Nach dem Wiederanpfiff blieb das Team weiter konzentriert. „Auch nach der Pause waren wir sofort wieder da und haben mit dem 3:0 mehr oder weniger den Sack zugemacht“, sagte Lonnemann. Zwar versuchte Bunnen in der zweiten Hälfte noch einmal, Druck aufzubauen, doch die Gastgeberinnen verteidigten mit viel Einsatz und Übersicht. „Bunnen hat zwar in der zweiten Halbzeit nochmal kurz Druck gemacht, aber wir haben das mit einer starken Mannschaftsleistung gut verteidigt.“ Über die gesamte Spielzeit war Andervenne die klar überlegene Mannschaft. „Über die gesamten 90 Minuten gesehen ist das 3:0 auch in der Höhe absolut verdient. Wir hatten sogar noch einige gute Möglichkeiten“, bilanzierte Lonnemann. Gleichzeitig fand er lobende Worte für den Gegner: „Bunnen hat, wie erwartet, sehr gut verteidigt und mit einer starken Torhüterin eine gute Leistung gezeigt.“