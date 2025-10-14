Andervenne siegt souverän gegen Bunnen

Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den DJK-SV Bunnen festigt der SV Heidekraut Andervenne seinen Platz im oberen Tabellendrittel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Trainer Patrick Lonnemann spricht von einer „absolut verdienten“ Vorstellung seines Teams.
Der SV Heidekraut Andervenne hat am Samstag einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den DJK-SV Bunnen gefeiert und damit seine starke Form in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West bestätigt. Schon früh stellte die Mannschaft von Trainer Patrick Lonnemann die Weichen auf Sieg. „Wir sind richtig gut in die Partie gestartet, machen früh das 1:0 und vergeben kurz darauf leider einen Elfmeter“, erklärte der Coach. „Die Mannschaft hat aber direkt Moral gezeigt, nicht nachgelassen und nur zwei Minuten später das 2:0 nachgelegt.“
Mit dieser frühen Führung im Rücken dominierte Andervenne das Geschehen. Nach dem Wiederanpfiff blieb das Team weiter konzentriert. „Auch nach der Pause waren wir sofort wieder da und haben mit dem 3:0 mehr oder weniger den Sack zugemacht“, sagte Lonnemann. Zwar versuchte Bunnen in der zweiten Hälfte noch einmal, Druck aufzubauen, doch die Gastgeberinnen verteidigten mit viel Einsatz und Übersicht. „Bunnen hat zwar in der zweiten Halbzeit nochmal kurz Druck gemacht, aber wir haben das mit einer starken Mannschaftsleistung gut verteidigt.“
Über die gesamte Spielzeit war Andervenne die klar überlegene Mannschaft. „Über die gesamten 90 Minuten gesehen ist das 3:0 auch in der Höhe absolut verdient. Wir hatten sogar noch einige gute Möglichkeiten“, bilanzierte Lonnemann. Gleichzeitig fand er lobende Worte für den Gegner: „Bunnen hat, wie erwartet, sehr gut verteidigt und mit einer starken Torhüterin eine gute Leistung gezeigt.“
Ein besonderes Lob richtete der Andervenner Trainer jedoch an die Unparteiische: „Ich möchte an dieser Stelle die hervorragende Spielleitung der Schiedsrichterin hervorheben – mit 16 Jahren ganz frisch in der Oberliga und schon mit einer klaren, souveränen Linie. Wirklich stark!“
Bunnens Trainer Sascha Anneken zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Leider konnten wir nicht ansatzweise an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und haben eine verdiente Niederlage kassiert. Andervenne war uns gerade in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen und durch Standardsituationen immer wieder brandgefährlich vor unserem Tor.“ Spätestens nach dem dritten Treffer sei die Partie entschieden gewesen, so Anneken: „Durch das frühe dritte Tor in Halbzeit zwei war dann der Stecker endgültig gezogen und die Punkte blieben verdient in Andervenne.“
Mit dem Sieg klettert der SV Heidekraut Andervenne auf Rang vier der Tabelle und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Lonnemann blickte bereits nach vorne: „Für uns heißt es trotzdem, weiter hart zu arbeiten und den Fokus direkt auf das nächste Spiel zu legen.“