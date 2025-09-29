Andervenne siegt knapp im Emslandderby

Der SV Meppen II hat am Sonntag das Derby in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West knapp verloren. Gegen den SV Heidekraut Andervenne unterlag die Mannschaft von Trainer Ralf Spanier mit 2:3.

Tatsächlich nutzte Marlen Heft einen ruhenden Ball zum 1:1 (39.). Nach der Pause drehte Andervenne das Spiel: Louisa Hoff (51.) und Nele Segger (56.) trafen binnen weniger Minuten zum 1:3. „Nach Wiederanpfiff nutzte Andervenne zwei Fehler kaltschnäuzig zum 1:3“, so Spanier. Erst in der Schlussphase keimte noch einmal Hoffnung auf, als Lina Schwarte in der 80. Minute den Anschluss erzielte. Trotz guter Chancen blieb es beim knappen Rückstand. Für Spanier eine „unnötige Niederlage“, auch wenn er die Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche betonte.

Dabei starteten die Gastgeberinnen optimal: Schon in der 3. Minute traf Klara Wittrock zur frühen Führung. „Die U20 des SV Meppen hat das Derby gegen Andervenne knapp mit 2:3 verloren. Klara sorgte früh für die Führung, doch ein Kopfball nach Standard brachte den Gästen noch vor der Pause den Ausgleich“, erklärte Spanier nach der Partie.

Andervennes Trainer Patrick Lonnemann sprach von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft: „Es war das erwartet intensive Derby. Nach dem frühen 0:1-Rückstand haben wir sofort die richtige Reaktion gezeigt und uns viele Chancen herausgespielt. Das 1:1 kurz vor der Pause war enorm wichtig für unsere Moral.“ Besonders eine Szene kurz nach Wiederanpfiff stellte für ihn einen Schlüsselmoment dar: „Direkt nach Wiederanpfiff verhindert Theresa Schnier mit einer starken Grätsche vor der Linie die eigentlich sichere Führung für Meppen – ein Schlüsselmoment, der uns im Spiel gehalten hat.“

In der Folge habe sein Team das Geschehen weitgehend kontrolliert. „Kurz darauf gehen wir mit 2:1 in Führung, haben die Partie über weite Strecken im Griff und legen das 3:1 nach. Dann kommt Meppen zurück, macht das 3:2 und es wird noch einmal richtig spannend“, so Lonnemann. Sein Fazit: „Wir haben das Derby angenommen, leidenschaftlich gekämpft und dürfen uns verdient Derbysieger nennen. Außerdem möchten wir uns bei allen angereisten Fans für die grandiose Unterstützung bedanken, die das Auswärtsspiel praktisch zu einem Heimspiel gemacht haben.“

Mit dem Erfolg kletterte Andervenne auf Tabellenplatz vier, während Meppen II mit vier Punkten aus acht Spielen weiter im Tabellenkeller bleibt.