Andervenne setzt sich im Verfolgerduell durch

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach einer starken Anfangsphase und einer geschlossenen Mannschaftsleistung behält der SV Heidekraut Andervenne im Nachholspiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf die Oberhand. Die Gäste hielten phasenweise gut dagegen, mussten sich am Ende aber verdient geschlagen geben.

Der SV Heidekraut Andervenne hat das Nachholspiel des 16. Spieltags gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 3:1 gewonnen. Vor heimischer Kulisse erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und gingen in der 19. Minute durch Nele Segger verdient in Führung. Trainer Patrick Lonnemann sah seine Mannschaft von Beginn an tonangebend: „Wir hatten das Spiel von der ersten Minute an eigentlich gut im Griff und gehen in der 18. Minute verdient in Führung.“

Auch Ahlerstedt/Ottendorf-Trainer Benjamin Saul erkannte die starke Anfangsphase des Gegners an: „Andervenne hat sehr gut gespielt, kämpferisch, und hat uns in den ersten zehn Minuten, Viertelstunde echt viel abverlangt und ist auch zurecht in Führung gegangen.“

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gäste jedoch besser in die Partie. Saul lobte die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir haben dann so ein bisschen ins Spiel gefunden, haben Ruhe bewahrt, sind dann so nach und nach reingekommen.“ Nach mehreren guten Offensivaktionen und einem Lattentreffer gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. „Sehr gute Arbeit von hinten heraus, kämpferisch gut gegengehalten, spielen uns den Ball dann schön über außen raus und Malin macht dann das 1:1“, sagte Saul über den Treffer von Malin Hoeper in der 45. Minute.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Andervenne erneut wach und entschlossen. Bereits in der 51. Minute brachte Nele Segger die Gastgeberinnen wieder in Führung. „Wir kamen wieder hellwach aus der Kabine und gehen in der 51. Minute erneut verdient in Führung“, erklärte Lonnemann.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ahlerstedt/Ottendorf versuchte noch einmal zurückzukommen, doch Andervenne verteidigte konsequent. Saul sprach von einem „gesunden Schlagabtausch“ und verwies auf weitere Möglichkeiten seiner Mannschaft, darunter eine Chance von Michelle van’t Hoenderdaal, die von der Andervenne-Torhüterin stark pariert wurde.

Ab der 70. Minute wechselte Andervenne mehrfach durch. „Wir haben dann viel rotiert, was Ahlerstedt immer wieder versucht hat auszunutzen. Die Mannschaft hat das Spiel dennoch super zu Ende gespielt“, sagte Lonnemann. Mit der letzten Aktion der Partie sorgte die eingewechselte Theresa Degenhardt nach einer Ecke für den 3:1-Endstand.

Während Saul das späte Gegentor ärgerte, zog er insgesamt dennoch ein ordentliches Fazit: „Im Großen und Ganzen muss man sagen, die erste Viertelstunde, 20 Minuten war Andervenne sehr stark. Aber in den anderen Minuten haben wir gut gegengehalten und uns unsere Möglichkeiten erspielt.“

Lonnemann zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat es insgesamt wirklich stark gemacht, immer wieder gezeigt, was uns diese Saison ausgemacht hat.“ Der Fokus richte sich nun auf den Saisonabschluss am Wochenende.