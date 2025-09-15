Andervenne rettet späten Punkt in Büppel

Nach einem frühen Rückstand und einer schwachen ersten Halbzeit kämpft sich der SV Heidekraut Andervenne beim TuS Büppel eindrucksvoll zurück. Trainer Patrick Lonnemann spricht von einem „gebrauchten Sonntag“, zeigt sich aber beeindruckt von der Moral seiner Mannschaft.
Für den SV Heidekraut Andervenne war das 2:2-Unentschieden beim TuS Büppel ein hart erarbeiteter Punktgewinn. „Für uns war es ein gebrauchter Sonntag. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, mussten früh verletzungsbedingt wechseln und kassieren direkt im Gegenzug das 0:1“, erklärte Trainer Patrick Lonnemann nach dem Abpfiff. Schon in der 12. Minute gerieten die Gäste durch Merle Dierks in Rückstand. Kurz vor der Pause legte Christina Müller zum 2:0 für Büppel nach.
„Kurz vor der Pause fällt dann auch noch das 0:2, sodass wir verdient mit diesem Rückstand in die Halbzeit gehen“, sagte Lonnemann und sparte nicht mit Selbstkritik: „In der zweiten Hälfte haben wir zwar spielerisch nicht wirklich ins Spiel gefunden, aber durch große Moral noch das 2:2 erzwungen.“
Tatsächlich drehte sich das Spiel in der Schlussphase: Louisa Hoff und Maja Tegethoff trafen für Andervenne und sicherten dem Tabellenvierten einen wichtigen Auswärtspunkt. Büppel, das mit einem Sieg näher an die Spitzengruppe hätte heranrücken können, bleibt mit nun acht Zählern im Mittelfeld der Tabelle.
Vor 50 Zuschauern zeigte sich, dass Andervenne auch an einem schwierigen Tag konkurrenzfähig bleibt. Die frühe Verletzung von Malin Jäger, die bereits nach neun Minuten durch Elisa Holstein ersetzt werden musste, machte die Aufgabe zusätzlich schwer. Doch der SVH bewies Kampfgeist – und genau das hob Lonnemann hervor: „Wir haben durch große Moral noch das 2:2 erzwungen.“
Mit dem Remis behauptet Andervenne den vierten Tabellenplatz (12 Punkte), während Büppel auf Rang sechs (8 Punkte) bleibt. Für Andervenne gilt es nun, die Lehren aus der schwachen Anfangsphase zu ziehen und den positiven Schlussspurt ins nächste Spiel mitzunehmen.