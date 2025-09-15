– Foto: Felix Schlikis

Andervenne rettet späten Punkt in Büppel „Durch große Moral noch das 2:2 erzwungen“ – Patrick Lonnemann lobt die kämpferische Leistung seines Teams. Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West TuS Büppel Andervenne Patrick Lonnemann

Nach einem frühen Rückstand und einer schwachen ersten Halbzeit kämpft sich der SV Heidekraut Andervenne beim TuS Büppel eindrucksvoll zurück. Trainer Patrick Lonnemann spricht von einem „gebrauchten Sonntag“, zeigt sich aber beeindruckt von der Moral seiner Mannschaft.

Für den SV Heidekraut Andervenne war das 2:2-Unentschieden beim TuS Büppel ein hart erarbeiteter Punktgewinn. „Für uns war es ein gebrauchter Sonntag. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, mussten früh verletzungsbedingt wechseln und kassieren direkt im Gegenzug das 0:1“, erklärte Trainer Patrick Lonnemann nach dem Abpfiff. Schon in der 12. Minute gerieten die Gäste durch Merle Dierks in Rückstand. Kurz vor der Pause legte Christina Müller zum 2:0 für Büppel nach.



Gestern, 13:00 Uhr TuS Büppel TuS Büppel SV Heidekraut Andervenne Andervenne 2 2 Abpfiff

„Kurz vor der Pause fällt dann auch noch das 0:2, sodass wir verdient mit diesem Rückstand in die Halbzeit gehen“, sagte Lonnemann und sparte nicht mit Selbstkritik: „In der zweiten Hälfte haben wir zwar spielerisch nicht wirklich ins Spiel gefunden, aber durch große Moral noch das 2:2 erzwungen.“ Tatsächlich drehte sich das Spiel in der Schlussphase: Louisa Hoff und Maja Tegethoff trafen für Andervenne und sicherten dem Tabellenvierten einen wichtigen Auswärtspunkt. Büppel, das mit einem Sieg näher an die Spitzengruppe hätte heranrücken können, bleibt mit nun acht Zählern im Mittelfeld der Tabelle.