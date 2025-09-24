Andervenne reist zum Derby nach Meppen II

Am Sonntagnachmittag (28. September) kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zum Emsland-Derby zwischen dem SV Meppen II und dem SV Heidekraut Andervenne. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Ausgangslagen in die Begegnung, die vor allem für Andervenne zum wichtigen Prüfstein werden könnte.





Andervennes Trainer Patrick Lonnemann erwartet ein intensives Duell und fordert eine klare Reaktion seines Teams: „Wir freuen uns auf das Derby am Sonntag gegen SV Meppen II. Mit Meppen II treffen wir auf eine sehr junge Mannschaft, die zwar keinen perfekten Saisonstart hatte, aber inzwischen langsam in die Spur findet. Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, und man weiß nie genau, ob Spielerinnen aus dem Kader der ersten Mannschaft mit dabei sind. Für uns geht es nach zwei weniger guten Spielen darum, wieder in die Spur zu finden und das Derby voll anzunehmen. Wir wollen entschlossen auftreten und hoffen auch auswärts auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans.“

Für die Gastgeber aus Meppen ist die Rollenverteilung klar. Trainer Ralf Spanier sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle: „Andervenne ist eine eingespielte Mannschaft, verfügt über sehr gute individuelle Klasse und hat aktuell eine der besten Offensivabteilungen der Liga.“ Dennoch will er sein junges Team nicht nur defensiv agieren lassen: „Wir verfügen ebenso über junge talentierte Spielerinnen, die in der Lage sind, jeden Gegner der Liga zu bespielen, und wir werden anders als noch am letzten Wochenende diesmal einen größeren Kader zur Verfügung haben.“ Spanier betonte zudem, dass Meppen II am Sonntag nur eine „Außenseiterrolle“ einnehmen werde.

In der Tabelle liegt Andervenne mit zwölf Punkten aus sieben Spielen auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze halten. Meppen II hingegen steht mit vier Zählern auf Platz neun und braucht dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen und sehen im Derby die Chance auf einen Wendepunkt.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Andervenne will nach schwachen Auftritten beweisen, dass sie weiterhin zu den Top-Teams der Liga gehören. Meppen II hingegen setzt auf jugendliche Unbekümmertheit und die Energie eines Heimspiels. Das Derby dürfte nicht nur wegen der sportlichen Brisanz, sondern auch wegen der besonderen Atmosphäre im Emsland zum Highlight des Spieltags werden.