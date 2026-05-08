Andervenne kämpft um Platz vier

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Für den SV Heidekraut Andervenne geht es im Nachholspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf um die endgültige Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Die Gäste reisen nach zuletzt starken Auftritten mit Selbstvertrauen an.

Der SV Heidekraut Andervenne steht vor einer wichtigen Partie im Kampf um Rang vier der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Im Nachholspiel des 16. Spieltags empfängt die Mannschaft den SV Ahlerstedt/Ottendorf, der zuletzt mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machte.

Trainer Patrick Lonnemann erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mit A/O treffen wir auf eine Mannschaft, die die letzten Spiele gewonnen hat und aktuell wirklich guten Fußball spielt“, sagte der Coach vor der Begegnung. Gleichzeitig formulierte er die Zielsetzung klar: „Wir wissen, worauf es ankommt, und haben eine klare Aufgabe vor Augen. Wir wollen den vierten Tabellenplatz zu 100 Prozent festmachen.“

Andervenne geht mit 36 Punkten als Tabellenvierter in die Partie und könnte sich mit einem Erfolg weiter von den Verfolgern absetzen. Die Gäste aus Ahlerstedt/Ottendorf reisen als Tabellen­siebter an, wollen ihre gute Form aber auch gegen einen heimstarken Gegner bestätigen.

Trainer Benjamin Saul sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir haben uns die Woche wieder darauf vorbereitet und wissen ganz genau, wir werden gegen zwei starke Gegner spielen.“ Besonders die Heimstärke Andervennes hebt Saul hervor: „Andervenne ist zu Hause sehr stark.“ Dennoch wolle seine Mannschaft an den jüngsten Auftritt anknüpfen. „Das war eine Top-Team-Leistung und da wollen wir natürlich anknüpfen, wollen unsere Punkte auch ziehen gegen Andervenne.“

Damit treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die beide mit klaren Zielen in das Nachholspiel gehen: Andervenne möchte Rang vier absichern, Ahlerstedt/Ottendorf den positiven Trend fortsetzen.