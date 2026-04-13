Andervenne gewinnt Derby spät–Meppen II bleibt ohne Durchschlagskraft

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem intensiven Derby behält Andervenne die Oberhand. Ein spätes Tor sorgt für die Entscheidung, während Meppen II trotz Phasen guter Spielanlage ohne Treffer bleibt.

Der SV Heidekraut Andervenne hat das Derby gegen die Zweitvertretung des SV Meppen mit 2:0 gewonnen und damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld gesammelt. In einer intensiven und phasenweise ausgeglichenen Partie setzte sich am Ende die effektivere und defensiv stabilere Mannschaft durch.

Die Gastgeberinnen kamen dabei gut in das körperbetonte Spiel hinein, mussten jedoch zunächst Geduld aufbringen. Erst kurz vor der Pause fiel der Führungstreffer durch Louisa Hoff (43.), der aus Sicht der Heimmannschaft den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt widerspiegelte.

Trainer Patrick Lonnemann sprach nach dem Spiel von einem erwartbar intensiven Derbycharakter: „Das Spiel hatte den erwarteten Derbycharakter und war von Beginn an sehr intensiv.“ Trotz der Belastung aus der Vorwoche habe sein Team die Aufgabe gut angenommen: „Obwohl uns das Spiel vom Mittwochabend noch in den Knochen steckte, haben wir es gut gemacht und das körperbetonte Spiel angenommen.“

Auch der Zeitpunkt des Führungstreffers sei entscheidend gewesen: „Das 1:0 hätte durchaus schon etwas früher fallen können, kam dann aber kurz vor der Halbzeit genau zum richtigen Zeitpunkt und war zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient.“

Nach dem Seitenwechsel stellte Meppen II um und kam besser in die Partie, ohne jedoch zwingend zu werden. Andervenne verteidigte weiterhin konzentriert und ließ nur wenig zu. Lonnemann hob besonders die Defensivarbeit hervor: „Meppen II hat in der zweiten Hälfte etwas umgestellt und phasenweise wirklich gut gespielt, wir haben es aber defensiv stark verteidigt und kaum etwas zugelassen.“

Offensiv hätten die Gastgeberinnen die Partie früher entscheiden können, ließen jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt: „Das 2:0 hätte auch hier etwas früher fallen dürfen, allerdings haben wir die ein oder andere Chance liegen lassen, um das Spiel vielleicht schon eher zu entscheiden.“

Der entscheidende Treffer fiel schließlich erst in der Schlussminute durch Nele Segger (90.). Dennoch fiel das Fazit des Trainers eindeutig aus: „Insgesamt können wir über die kompletten 90 Minuten sagen, dass wir uns verdient Derbysieger nennen dürfen.“

Neben dem sportlichen Geschehen hob Lonnemann auch das Rahmenprogramm hervor und bedankte sich ausdrücklich: „Außerdem möchten wir noch die Einlaufkinder erwähnen und uns bei ihnen bedanken, das war für uns ein absolutes Highlight.“ Ebenso betonte er die Unterstützung von den Rängen: „Und natürlich möchten wir auch wieder die fantastische Stimmung rund um den Platz und den großartigen Support unserer Fans hervorheben.“

Mit dem Derbysieg festigt Andervenne seine Position im oberen Tabellenmittelfeld, während Meppen II weiterhin um Stabilität und Punkte kämpfen muss.