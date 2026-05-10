Andervenne gewinnt - Dalum feiert Meisterschaft mitten im Liveticker!

Unter Flutlicht, vor starker Kulisse und begleitet von einem Liveticker irgendwo zwischen Kreisliga-Poesie und Thekenphilosophie hat der SV Heidekraut Andervenne das vorletzte Heimspiel der Saison mit 3:1 gegen Ahlerstedt/Ottendorf gewonnen. Der sechste Sieg in Folge? Eingetütet. Die Hoffnung auf Platz zwei? Lebendig. Und irgendwo zwischen Bierstand, Bande und Kommentarspalte kündigte Dalum schon mal das Schützenfest an.

Andervenne begann, als hätte jemand den Fast-Forward-Knopf gedrückt. Schon in der Anfangsphase häuften sich die Chancen, während Liveticker-Schreiber John Schäfer noch zugab, die ersten Minuten „aus dem Auto“ zu tickern. Prioritäten eben.

Zwischendurch beschäftigte sich der Ticker allerdings auch mit den wirklich wichtigen Dingen des Amateurfußballs. Zum Beispiel mit der Bratwurst. Laut den mitgereisten Dalumern sei diese „ein Ticken besser als in Dalum“. Eine Aussage mit Derby-Potenzial.

In der 19. Minute klingelte es erstmals: Nele Plaß legte auf, Nele Segger vollendete. „Unglaublich die Kombi Nele auf Nele“, schrieb Schäfer und ehrlich gesagt beschreibt das den Abend ziemlich passend. Andervenne war spielbestimmend, vergab aber weitere Möglichkeiten durch Louisa Hoff und Elisa Holstein.

Trainer Lonne Lonnemann bekam ebenfalls seine Momente. Mal „am gestikulieren“, mal „mittlerweile auch mal aufgestanden“, wie der Liveticker trocken notierte. Und selbst als Ahlerstedt kurz vor der Pause nach einer kleinen Schwächephase zum 1:1 ausglich, verlor in Andervenne niemand die Nerven.

Meister in Dalum, Feierlaune in Andervenne

Zur zweiten Halbzeit wurde der Liveticker endgültig zum Paralleluniversum des Emsländer Amateurfußballs. Denn plötzlich verkündete Schäfer: „Der SV Dalum gleicht in der Halbzeit zum 1:1 aus. Wir sind nämlich Meister geworden und spielen in der neuen Saison Emslandliga!“

Mehr Amateurfußball geht kaum. Während in Andervenne weiter um Punkte gespielt wurde, lief nebenbei der emotionale Ausnahmezustand der Dalumer Meisterschaftsfeier.

Sportlich zog Andervenne danach wieder an. Elisa Holstein traf die Latte, ehe erneut Nele Segger zur Stelle war und nach einem abgewehrten Kopfball das 2:1 erzielte. Später drückte Theresa Degenhardt eine Ecke zum verdienten 3:1-Endstand über die Linie.

Der Rest des Abends gehörte endgültig dem Liveticker. Schäfer bedankte sich bei den „1.100 Aufrufen“, warnte vor „immer höher werdendem Pegel“ und kündigte nebenbei noch das Dalumer Schützenfest von Mittwoch bis Freitag an. Nach Abpfiff hieß es dann: „Danke Lonne!“ und wenig später sogar: „Lonne gibt uns noch ein Pils aus.“

So endete ein Flutlichtabend, der sportlich stark war und gleichzeitig bewies, warum der Amateurfußball manchmal die besseren Geschichten schreibt als jede Hochglanzliga.