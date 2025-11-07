Andervenne erwartet intensives Duell in Delmenhorst

Wenn der TV Jahn Delmenhorst am Sonntag den SV Heidekraut Andervenne empfängt, treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlichen Zielen aufeinander: Beide wollen punkten, beide setzen auf Leidenschaft – und beide wissen, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden können.

Am Sonntag empfängt der TV Jahn Delmenhorst den SV Heidekraut Andervenne in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Während Delmenhorst nach zwei unglücklichen Niederlagen wieder in die Erfolgsspur finden möchte, reist Andervenne als Tabellenfünfter mit breiter Brust an.

Auch Gastgeber Daniel Prause, Trainer des TV Jahn Delmenhorst, blickt mit Respekt, aber ebenso mit Zuversicht auf die Begegnung. Personell gibt es bei seinem Team leichte Entspannung: „Wir haben ja in letzter Zeit ein paar Ausfälle gehabt. Unsere Langzeitverletzten kommen natürlich noch nicht wieder zurück, dafür sind mit Yvonne Hügen und Helin Balikci zwei Spielerinnen zurück, die letzte Woche noch gefehlt haben.“

Für Andervennes Trainer Patrick Lonnemann ist klar, worauf es in Delmenhorst ankommen wird: „Delmenhorst spielt sehr körperbetonten Fußball und legt in jedem Spiel enorm viel Leidenschaft auf den Platz. Wir erwarten ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem wir von Beginn an präsent und hellwach sein müssen.“

Das Hinspiel endete 1:1 – und Prause erinnert sich noch gut an den Verlauf: „Schon nach dem 1:1 im Hinspiel war uns klar, dass Andervenne mit seiner Spielanlage sicher unter die Top fünf rutschen wird. Da stehen sie jetzt auch, weil sie einfach eine gute fußballerische Ausrichtung haben und kämpferisch stark sind.“ Gleichzeitig betont der Trainer aber auch die Stärken seines eigenen Teams: „Wir hätten damals in der ersten Halbzeit eigentlich ganz klar führen müssen. Wir hatten zwei, drei Hochkaräter liegen lassen, sodass wir am Ende mit einem Punkt zufrieden sein mussten – aber es hätte mehr drin sein können.“

Nach zwei Niederlagen in Folge will Delmenhorst nun Wiedergutmachung. „Das waren zwei völlig krumme Dinger“, sagt Prause. „Beim 1:0 gegen Bunnen haben wir das Spiel komplett im Griff, sind aber lahm im Umschaltspiel. Letzte Woche war es eine völlig kuriose Niederlage, wo bis heute keiner weiß, wie die passieren konnte.“ Dennoch bleibt der Coach optimistisch: „Wir wissen, dass wir gegen jede Mannschaft in dieser Liga punkten können – gegen absolut jede.“

Auch in der Vorbereitung auf Andervenne war die Stimmung im Team positiv. „Wir haben das letzte Spiel aufgearbeitet, aber auch abgelegt unter: Das kann mal passieren, auch wenn es nicht passieren sollte. Wir gehen jetzt relativ frisch und frohen Mutes in die Partie“, erklärt Prause. „Ich gehe schwer davon aus, dass wir eine gute Leistung bringen und Andervenne vor schwierige Aufgaben stellen werden.“

Für Andervenne hingegen gilt es, den Schwung aus den vergangenen Wochen mitzunehmen und die eigenen Stärken – insbesondere die stabile Defensive und das schnelle Umschaltspiel – auf den Platz zu bringen. Beide Teams erwarten ein intensives, ausgeglichenes Spiel, in dem Einsatz und Konzentration über die Punkte entscheiden könnten.