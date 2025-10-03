Andervenne empfängt Jesteburg im Duell der Verfolger

Die Frauen-Oberliga Niedersachsen West geht in ihren 9. Spieltag – und einer der Höhepunkte steht in Andervenne an. Dort empfängt der SV Heidekraut den FC Jesteburg-Bendestorf. Mit nur einem Punkt Abstand in der Tabelle treffen der Vierte und der Dritte aufeinander – ein Duell, das für beide Mannschaften richtungsweisend sein könnte.

Für die Gastgeberinnen ist die Partie eine Gelegenheit, den Schwung aus dem jüngsten Erfolg mitzunehmen. „Am Sonntag empfangen wir eine Mannschaft aus den Top 3 der Liga. Uns ist bewusst, dass uns ein sehr körperlich spielender Gegner erwartet und wir wissen, was auf uns zukommt. Entscheidend wird sein, dass wir den Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen und nun auch zuhause endlich eine überzeugende Leistung zeigen“, betonte Andervennes Trainer Patrick Lonnemann.

Auch die Gäste aus Jesteburg reisen mit klarer Erwartungshaltung an. Nach einem intensiven Spiel in der Vorwoche wartet erneut ein Gegner auf Augenhöhe. „Nach dem schweren Spiel letztes Wochenende wartet am Sonntag die nächste weite Fahrt zu einem Gegner auf Augenhöhe auf uns. Wir haben aus dem Spiel am Sonntag die Lehren gezogen und bereiten uns auf ein intensives Spiel vor. Einmal mehr gilt es, die richtige Mentalität und Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Wir erwarten ein umkämpftes und enges Spiel, in welchem Kleinigkeiten für den Erfolg entscheidend sein können“, erklärte Trainer Marcel Hagemann.