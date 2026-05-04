Andervenne dreht Partie gegen Büppel

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach frühem Rückstand übernimmt Andervenne im zweiten Durchgang die Kontrolle und schlägt Büppel deutlich. Während die Gastgeber Effizienz zeigen, lässt Büppel trotz spielerischer Überlegenheit entscheidende Phasen ungenutzt.

Der SV Heidekraut Andervenne hat am Wochenende in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen 4:1-Heimsieg gegen den TuS Büppel gefeiert. Nach einem Rückstand zur Pause drehte die Mannschaft die Partie mit einer überzeugenden zweiten Halbzeit.

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gastgeberinnen vielversprechend. „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hätten eigentlich früh in Führung gehen können, da hat uns ein wenig das Glück gefehlt“, sagte Andervennes Trainer Patrick Lonnemann. Stattdessen kam Büppel besser in die Partie und ging folgerichtig in Führung: „Büppel ist dann immer besser ins Spiel gekommen und ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen.“

Der Ausgleich fiel noch vor der Pause – aus Sicht Lonnemanns etwas überraschend: „Wir sind dann aber durch einen Sonntagsschuss zurück ins Spiel gekommen.“ In der Halbzeit reagierte das Trainerteam mit kleineren Anpassungen: „Wir haben ein paar Kleinigkeiten umgestellt, die uns gutgetan haben.“

Diese Veränderungen zeigten Wirkung. „In der zweiten Hälfte haben wir dann mit viel Wille und Überzeugung das Spiel übernommen und konnten unser Spiel durchziehen“, so Lonnemann. Die Gastgeberinnen drehten die Partie innerhalb weniger Minuten und bauten die Führung in der Schlussphase weiter aus. Auch die Unterstützung von außen hob der Trainer hervor: „Auch heute wieder ein super Support von der Seitenlinie durch unsere Fans und eine wirklich starke Leistung der gesamten Mannschaft.“

Auf Seiten des TuS Büppel fiel die Analyse differenzierter aus. Trainer Moritz König sah trotz der Niederlage lange Zeit einen guten Auftritt seiner Mannschaft: „Obwohl die Statistik bei Ballbesitz, Torschüssen und Passquote wieder eindeutig für uns spricht, geht der Sieg für Andervenne am Ende schon in Ordnung.“

Vor allem eine Phase im zweiten Durchgang habe den Ausschlag gegeben: „In der zweiten Halbzeit hatten wir 15 Minuten drin, in denen wir den Gegner förmlich zum Toreschießen eingeladen haben.“ Insgesamt bewertete König die Leistung dennoch nicht durchweg negativ: „Spielerisch war es trotzdem über 75 Minuten und gerade in der ersten Halbzeit ein guter Auftritt, aber wir haben die Tore zu leicht verschenkt und der Gegner hat diese Phasen sehr konsequent genutzt.“

Zusätzlich haderte Büppel mit einer Schiedsrichterentscheidung: „Unglücklich war nur, dass die Schiedsrichterin ein Foul pfeift, obwohl wir drei Sekunden später das 2:0 erzielen und eben nicht der Vorteil abgewartet wird. Das Spiel wäre dann sicher anders verlaufen.“

So stand am Ende ein deutlicher Sieg für Andervenne, der vor allem auf einer konsequenten zweiten Halbzeit basierte, während Büppel trotz guter Ansätze ohne Punkte blieb.