Anderten will den Absturz stoppen

– Foto: Philipp Reichelt

Der 25. Spieltag in der Bezirksliga 2 Hannover bringt ein Duell, das vor allem eines ist: richtungsweisend im Tabellenkeller. Wenn TuS Kleefeld (13., 19 Punkte) auf die Sportfreunde Anderten (11., 24 Punkte) treffen, geht es nicht nur um drei Zähler – sondern um Abstand zur Gefahrenzone.

„Wir stehen natürlich so langsam auch unter Zugzwang, wieder positive Ergebnisse einzufahren“, sagt Tobias Faust unverblümt. Der Trainer der Sportfreunde blickt auf eine ernüchternde Mini-Serie zurück: „Wenn man nur die letzten zwei Spieltage nimmt, stehen wir mit null Punkten da. Das wollen wir natürlich ändern.“

Die Ausgangslage ist klar: Anderten hat nur fünf Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner, während Kleefeld dringend jeden Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Dynamik zeigt ohnehin nach unten: Hinter beiden Teams wird gepunktet, der Druck wächst.

Besonders das jüngste Auftreten wurmt ihn: „Das Spiel gegen Wehmingen war nicht gut von uns. Gegen Ramlingen haben wir es besser gemacht, aber auch nichts Zählbares geholt.“ Die Folge: ein gefährliches Abrutschen Richtung Tabellenkeller.

„Mittendrin im Abstiegskampf – das wollen wir nicht“

Die Zielsetzung ist deshalb eindeutig formuliert. „Am Wochenende gegen Kleefeld wollen wir einfach den Dreier einfahren. Das sollte unser Anspruch sein“, fordert Faust. Denn die Konsequenzen bei einem weiteren Rückschlag wären deutlich: „Sollte das nicht klappen, dann sind wir mittendrin im Abstiegskampf. Das wollen wir natürlich nicht.“

Dabei nimmt der Coach nicht nur seine Spieler in die Pflicht: „Ich gehe da vorweg als Trainer. Aber ich nehme jeden in die Verantwortung. Dafür müssen jetzt positive Ergebnisse her.“

Kleefeld hingegen geht mit einer klaren Hypothek in die Partie. Die 0:3-Niederlage beim FC Lehrte am vergangenen Spieltag hat die Lage weiter verschärft. Wieder einmal zeigte sich: Offensiv durchaus bemüht, defensiv jedoch anfällig – ein Muster, das sich durch die Saison zieht.

Ein Hoffnungsschimmer für die Gastgeber: das Hinspiel. Zwar verlor Kleefeld bei den Sportfreunden deutlich mit 2:5, doch gerade solche offenen Spiele könnten auch diesmal Chancen bieten – vor allem gegen einen Gegner, der zuletzt selbst nach Stabilität sucht.

Für Anderten wiederum ist die Marschroute klar formuliert: „Wir wollen den Dreier mit nach Anderten nehmen und uns nach unten etwas absetzen“, so Faust. Die Trainingswoche sei entsprechend fokussiert verlaufen: „Wir bereiten uns gut vor und freuen uns auf das Spiel.“

Alles deutet auf ein intensives Duell hin, in dem weniger spielerische Finesse als vielmehr Nervenstärke und Effizienz den Ausschlag geben könnten.