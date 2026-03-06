Anderten will Abstand nach unten vergrößern

– Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten gehen mit neuem Selbstvertrauen in den 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover. Nach dem überraschenden 2:0-Auswärtssieg beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II empfängt der Aufsteiger am Sonntag um 15 Uhr den SV 06 Lehrte.

Auch Lehrtes Trainer Dennis Spiegel hat sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt. „Natürlich haben wir uns intensiv auf den Gegner vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich habe mir Anderten noch einmal genau angeschaut“, erklärt er. Dabei hebt er vor allem die Spielweise der Gastgeber hervor: „Anderten ist für mich eine Mannschaft mit einem sehr guten Umschaltspiel. Sie sind immer brandgefährlich, wenn sie Ballgewinne haben, und verfügen über eine klare Struktur im Spiel.“

Trainer Tobias Faust sieht seine Mannschaft in einer guten Ausgangslage, warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. „Der Sieg gegen Krähenwinkel hat uns gutgetan und zusätzliches Selbstvertrauen gegeben“, sagt der Coach. „Aber Lehrte hat sich im Winter gut verstärkt. Die Mannschaft darf man keinesfalls unterschätzen, auch wenn sie aktuell im unteren Tabellendrittel steht.“

Lehrte will deshalb vor allem defensiv stabil bleiben. „Wie schon im Derby gegen den FC Lehrte stand unsere Defensive zuletzt recht stabil. Wichtig wird aber sein, dass wir diese Stabilität über die gesamte Spielzeit halten“, so Spiegel. Gleichzeitig fordert er von seiner Offensive mehr Effizienz: „Wir kommen regelmäßig ins letzte Drittel, müssen dort aber mehr Kaltschnäuzigkeit und Cleverness zeigen. Daran haben wir in der Woche auch in Kleingruppen gearbeitet.“

In der Tabelle liegt Anderten mit 23 Punkten auf Rang zehn und hat sich damit ein kleines Polster im Abstiegskampf erarbeitet. Der SV 06 Lehrte steht dagegen mit elf Punkten auf Platz fünfzehn und braucht dringend Zähler, um den Anschluss nicht zu verlieren. Spiegel formuliert die Ausgangslage klar: „Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Wir müssen punkten. Zum Relegationsplatz sind es fünf Punkte, und unser Ziel ist es, diesen Abstand zu verkürzen.“

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete torlos. Auch diesmal erwarten beide Trainer eine enge Begegnung. Spiegel betont: „Die Mannschaft zeigt immer wieder, dass sie auf Augenhöhe mithalten kann. Oft entscheiden Kleinigkeiten – genau diese Situationen müssen wir künftig besser ausspielen.“

Faust setzt derweil auf die aktuelle Form seines Teams. „Unser Ziel ist es, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern und die Punkte bei uns zu behalten.“ Spiegel bleibt ebenfalls zuversichtlich: „Wir haben eine klare Spielidee und eine erkennbare Entwicklung. Ich bin überzeugt, dass sich die Mannschaft an diesem Wochenende dafür belohnen kann.“